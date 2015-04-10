Home Business LinkedIn acquista Lynda.com ed entra nell'e-learning

di Redazione 10/04/2015

LinkedIn il più noto social in ambito business muove un ulteriore passo in una direzione non consueta per le proprie attività quella dell'online learning acquistando Lynda.com per la ragguardevole cifra di 1.5 miliardi di dollari. Lynda.com è una società specializzata nel campo dell'e-learning ed una delle prime aziende ad avere investito in questo settore, la sua data di nascita risale al lontano 1995 quando la rete era ancora allo stato embrionale e l'e-learning una parola poco conosciuta. Il nome si deve a Lynda Weinman già autrice di libri di successo e specialista della computer graphics con una lunga storia alle spalle, fondatrice della società insieme al marito Bruce Heavin. Lynda.com è diventato famoso nel mondo per essere uno dei principali siti di riferimento per imparare tecniche di ogni genere dall'uso di Photoshop, alla programmazione Web Oriented, allo e alla Web Graphics. Su Lynda.com si possono trovare video e tutorial anche di autori famosi o personaggi provenienti dal mondo dell'industria ed impegnati in prima persona nella materia oggetto dei loro manuali. LinkedIn ha dunque acquisito una struttura autorevole nel campo dell'e-learning. Jeff Weiner CEO di LinkedIn in merito alle scelte che hanno indotto la società a compiere questo passo ha dichiarato che l'acquisizione di Lynda.com aiuterà a connettere la domanda e l'offerta di lavoro fornendo un accesso più equo alle risorse utili ad acquisire le competenze necessarie alle aziende. Lynda Weinman d'altra parte ha descritto la collaborazione fra le due aziende come il perfetto completamento dei rispettivi bisogni indicando come aiutare le persone a migliorare i propri skill possa riempire il gap fra domanda e offerta. Ryan Rolanksy responsabile dei contenuti in LinkedIn ha parlato di un futuro in cui gli utenti non solo potranno proporsi per una posizione lavorativa ma potranno anche accedere alle risorse necessarie per aumentare le proprie competenze nella direzione delle richieste necessarie per ottenere quella posizione. Il valore dell'acquisizione è dichiarato in circa 1.5 miliardi di dollari, di cui il 52% sarà versato cash a Lynda.com ed il restante 48% sarà corrisposto in azioni. L'acquisto sarà finalizzato probabilmente entro il secondo trimestre di quest'anno. LinkedIn non ha ancora dichiarato come intende utilizzare il nuovo acquisto all'interno della piattaforma e come intende gestire la transazione da Lynda.com, per il momento il sito rimane accessibile agli utenti.