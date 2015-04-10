Caricamento...

Jawbone Up3 spedizioni dal 20 Aprile

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2015

Jawbone Up3 spedizioni dal 20 Aprile
Jawbone Up3 ultimo modello di uno dei fitness tracker più noti al mondo era stato presentato già a Novembre 2014 ma fino ad ora non era mai giunto negli scaffali nei negozi con grande delusione di tutti gli appassionati. Oggi Jawbone ha annunciato che inizierà a spedire Up3 a partire dal 20 Aprile per gli utenti che hanno effettuato un preordine. Travis Bogard vice presidente di Jawbone ha spiegato i motivi del ritardo nella produzione e consegna di Jawbone Up3. La colpa ricade sulla resistenza all'acqua della nuova versione dell'activity tracker. Secondo quanto dichiarato non tutti i componenti del prodotto avrebbero mostrato la stessa resistenza all'acqua di 10 metri promessa da Jawbone al momento del lancio, così l'azienda ha dovuto fare un mezzo passo indietro dichiarando il prodotto "splash-proof" in linea con gli altri tracker multi-sensore. In altre parola il Jawbone Up3 sarà resistente all'acqua limitatamente a qualche schizzo, forse una doccia, ma non sarà possibile fare con questo prodotto immersioni di profondità. Jawbone Up3 è un prodotto ricco nelle sue funzionalità, dotato di sensore della frequenza cardiaca anche a riposo, misuratore della qualità del sonno, contapassi, riconoscimento dell'attività in corso e smart coach. Per vederlo nei negozi, e anche in preordine, in Italia ci vorrà ancora qualche tempo. Il prezzo previsto è di 179€
