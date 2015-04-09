Home Internet Skype Translator anche in italiano e cinese

Skype Translator anche in italiano e cinese

di Redazione 09/04/2015

A dicembre dello scorso anno Skype rendeva disponibile l’anteprima di Skype Traslator, lo strumento che permette di comunicare con persone di lingue differenti traducendo in tempo reale quanto viene detto o scritto. Molto più di una semplice traduzione automatica, nulla a che vedere con la traduzione computer-assisted. Qui gli utenti non devono far altro che metterci la scrittura o la voce nella loro lingua nativa, al resto ci pensa il programma. Skype Translator, infatti, introduce la traduzione della messaggistica istantanea, in contemporanea, di oltre quaranta idiomi. Al momento del lancio le lingue parlate tradotte vocalmente erano soltanto due: l’inglese e lo spagnolo. Oggi la notizia che anche il cinese mandarino e l’italiano sono state inserite nel programma. Si abbattono le frontiere linguistiche oltre a quelle geografiche. Sembra impossibile e viene da temere che questo possa in qualche modo minacciare la figura del traduttore in carne e ossa, ma per il momento il problema pare non sussistere. Resta il fatto che anche in questo caso l’effetto è sorprendente, l’interazione avviene in modo naturale senza filtri e senza malintesi, tutto è tradotto in modo preciso e istantaneo. Nella riproduzione vocale mancano, è vero, i tratti prosodici caratterizzati dalla variazione del suono, che differenziano ogni lingua, ma il risultato è garantito. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=G87pHe6mP0I] Testare e utilizzare Skype Translator, però, non è altrettanto immediato. È necessario, infatti, andare sul sito dedicato e registrarsi per prenotare la preview ed essere inseriti, così, nella lista dei beta tester. La presentazione della preview è programmata entro la fine dell’anno e i tempi di attesa dipendono dalla data di registrazione, dai dispositivi selezionati e dalle lingue scelte per comunicare con i propri contatti. Dopodiché non bisogna fare altro che scegliere la persona, attivare Translator, abilitando l’apposita voce, selezionare la lingua parlata dal nostro contatto e iniziare a chattare o parlare con l’altra persona. Oltre a sentire la traduzione orale in simultanea, questa può anche essere letta in chat. Ovviamente il segreto è parlare chiaro e attendere la traduzione e se Skype Translator per caso dovesse fraintendere, il compito di correggere spetta a noi, dalla finestra della chat.