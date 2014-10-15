Il ritorno di Harry Potter.. al cinema
di Redazione
15/10/2014
Quando quasi 7 anni fa la saga di Harry Potter ha avuto fine, un popolo sterminato di fan di tutte le età ha conosciuto la delusione più profonda. Voldemort definitivamente scomparso, Harry ormai con una visibile barba e Ermione diventata ormai una splendida fanciulla non lasciavano troppo spazio alla creazione di nuovi episodi. Ma oggi, un Tweet di Ben Fritz reporter di Wall Street Journal ha risvegliato dal torpore il popolo dei fan del maghetto. Ben Fritz riporta una dichiarazione di Kevin Tsujihara, Presidente e Ceo WARNER all'interno della quale si legge: "Fantastic beasts and where to find them" sarà almeno una trilogia. I primi tre film nel 2016, 2018, 2020. Così è ufficiale una trilogia su Harry Potter e soci è in lavorazione e la vedremo presto nelle sale cinematografiche. Lo spin-off della saga originale sarò probabilmente ispirata ad un autore immaginaro dal nome Newt Scamander di professione magizoologo e sarà ambientato circa 70 anni prima dei fatti raccontati nella serie televisiva.
"Fantastic Beasts and Where to Find Them" will be "at least a trilogy," says Tsujihara. First 3 movies in 2016, 2018 and 2020
— Ben Fritz (@benfritz) 15 Ottobre 2014
