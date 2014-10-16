Tutte le novità di Android 5.0 Lollipop
di Redazione
16/10/2014
Android 5.0 Lollipop è l’ultima release del sistema operativo di Google per dispositivi mobili, presentata ad un anno di distanza dal precedente Android Kitkat. Le novità sono tante e interessanti, specialmente per quelli, e sono in tanti, che hanno ormai il telefono sempre accanto: interfaccia ridisegnata, accesso più rapido alle impostazioni realmente utili, batterie che durano di più e qualche sorpresa… anche a telefono spento.
Un’interfaccia completamente ridisegnatahttp://www.youtube.com/watch?v=Q8TXgCzxEnw Colori più luminosi, animazioni più eleganti e intuitive, infine l’aspirazione di fornire un’esperienza comune agli utenti di web e smartphone. A quest’ultimo aspetto Google tiene particolarmente i nuovi tool per gli sviluppatori sono tutti incentrati attorno all’idea di fornire agli utenti finali una interfaccia coerente, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano: smartphone, tablet, glass, smartwatch, domotica, automotive… tutte le nuove interfacce dovranno rispettare i principi del Material Design
La crittografia è abilitata di defaultVisti tutti i problemi di privacy che continuano a caratterizzare Internet e tutti i dispositivi connessi, la scelta di abilitare per tutti, sin dalla prima accensione, la crittografia, ci sembra una scelta doverosa: sarà sicuramente più difficile per qualche malintenzionato accedere alle informazioni registrate sul telefonino, anche in caso di furto.
Più opzioni nelle impostazioni velociLe impostazioni richiamabili al volo sono molto apprezzate e massicciamente utilizzate da tutti: farà quindi piacere sapere che ora, di default, le opzioni disponibili sono più numerose. Se va dall’attivazione del flash come luce di emergenza, all’accensione dell’hot spot, dal blocco dello schermo alla gestione della connettività Wi-Fi e bluetooth.
Sistema di notifiche rinnovatoLa novità più interessante consiste nella possibilità di accedere ai contenuti delle notifiche direttamente dalla schermata di blocco: facendo scorrere il dito verso il basso, il panel della notifica si espande completamente; facendo scorrere il dito verso l’alto si attiva lo sblocco del dispositivo. Agli sviluppatori viene data la possibilità di far apparire dei piccoli box di notifica, anche se l’utente sta utilizzando un’altra applicazione a tutto schermo: senza lasciare l’app che sta utilizzando, l’utente potrà decidere se interagire con la notifica o annullarla.
“OK Google!” ora funziona anche quando il telefono è spento!Questa particolare caratteristica deve essere supportata dall’hardware, non tutti i telefoni potranno goderne. Certo, quando si diffonderanno telefoni conquesta capacità, sarà interessante vedere cosa succede in una stanza pina di persone e di smartphone pronti a scattare sugli attenti!
Modalità salva-batteriaEfficace e comoda, entrando in questa modalità si disattivano le funzionalità che maggiormente “succhiano” energia dalla batteria. Possiamo attivare manualmente questa opzione, oppure possiamo indicare ad Android di entrare in modalità salva batteria in determinate condizione (ad esempio quando la carica scende sotto il 10%).
Sbloccare lo smartphone con google glass o smartwatchLo scenario è questo: io indosso uno smartwatch che è connesso allo smartphone che voglio attivare. Lo smartwatch non mi chiederà alcuna password di accesso, ritenendo sufficiente a identificarmi la presenza a poca distanza dello smartwatch. Ovviamente questa opzione si può disabilitare, forzando lo smartphone a richiedere un codice di accesso, anche in presenza di uno smartwatch o un paio di Google Glass connessi.
Multitasking miglioratoLa funzionalità dedicata al multitasking ora si chiama “Recents” e offre una interfaccia completamente ridisegnata che consente di scorrere i vari task con grande efficacia. I singoli tab di Chrome sono trattati come dei task a sé stanti e quindi inclusi nei Recents: molto utile nell’uso quotidiano.
Lo schermo si accende sollevando il telefonoUna funzione derivata dall’esperienza di Moto X: davvero comodo, una di quelle che “perché non ci abbiamo pensato prima”. Basterà dunque sollevare il telefono dal tavolo perché lo schermo si illumini, mostrandone i contenuti. In alternativa, è anche possibile agire con due tap sullo schermo: stesso risultato, schermo acceso.
La modalità “Non disturbare”Google ha aggiunto la possibiltà di disabilitare le notifiche: possiamo indicare per quanto tempo non vogliamo riceverne, oppure possiamo disabilitarle indefinitamente, salvo poi riattivarle in un secondo momento. C’è anche la possibilità di accedere alla modalità “Priority mode”, attivata la quale riceveremo solo dalle persone cui avremo dato la priorità.
Supporto multi-utente esteso agli smartphoneFinora, Google aveva mantenuto il supporto multi-utente solo per i tablet. Con Lollipop è invece possibile loggarsi con diversi account anche sugli smartphone. In aggiunta alla tipica condivisione familiare, Google suggerisce che l’utilità di questa funzione verrebbe fuori specialmente in casi “di emergenza”, come ad esempio nel caso avessimo smarrito il nostro telefono e volessimo usare quello di un amico.
