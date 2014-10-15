Bono chiede scusa per avere imposto un download non richiesto
di Redazione
15/10/2014
Quando il 9 Settembre Apple ha annunciato che in occasione del lancio dei suoi nuovi Apple Watch, iPhone 6, e iPhone 6 plus i clienti di iTunes avrebbero trovato gratuitamente "Songs Og Innocence" nella propria libreria, i fan hanno fatto capriole e salti di gioia. Ma subito dopo il clamore dell'evento è infuriata la polemica. Qualcuno ha inziato a dire che non aveva richiesto quel download e non capiva perché gli U2 ed Apple avevano dovuto imporgli questa scelta. I vecchi fan non clienti di Apple invece hanno detto: ma perché gli U2 regalano l'album ai clienti Apple e non a noi che gli vogliamo bene da anni? siamo forse fan di seconda fascia? Così è infuriata la polemica. Per un po' Bono ha tenuto botta, provando a dire che essendo cresciuto a Dublino era abituato alle risse, ma alla fine ha dovuto cedere. Così oggi durante una intervista su Facebook ha ceduto e ha colto l'occasione di un commento di una fan per dire qualcosa del tipo: "Ooops mi dispiace tanto, pensavamo che fosse una bellissima idea, siamo stati un po' megalomani, abbiamo avuto paura che le canzoni a cui abbiamo dedicato una vita non fossero ascoltate". In realtà l'operazione mediatica degli U2 è perfettamente riuscita, se l'intento era farsi ascoltare anche da chi non li ama, o far parlare del gruppo sicuramente è stato un successo. Ma onestamente gli U2 dopo tanti anni di onorata carriera non hanno bisogno di ricorrere ad operazioni di questo tipo. I tantissimi fan credono alla buona fede di Bono e degli U2 e li perdonano in nome della tanta bella musica che hanno prodoto in questi anni. Voi cosa ne pensate? Foto by Roberto Robles (CC BY 2.0)
