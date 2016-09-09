PlayStation Meeting: Sony annuncia PS4 Pro e PS4 Slim

PlayStation 4 Pro

Processore : x86-64 AMD “Jaguar”, octa core 2,1 GHz

: x86-64 AMD “Jaguar”, octa core 2,1 GHz GPU : AMD Radeon based graphics engine, 4.20 TFLOPS

: AMD Radeon based graphics engine, 4.20 TFLOPS RAM : 8GB GDDR5

: 8GB GDDR5 Memora interna : 1 TB

: 1 TB Dimensioni : 295 × 55 × 327 mm

: 295 × 55 × 327 mm Peso : 3,3 kg

: 3,3 kg Porte : 3 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR), Ottica

: 3 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR), Ottica Connettività: Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 Alimentazione e consumi : AC 100V, 50/60Hz, massimo 310W

: AC 100V, 50/60Hz, massimo 310W Colori: Jet Black

PlayStation 4 Slim

Processore : x86-64 AMD “Jaguar”, octa core

: x86-64 AMD “Jaguar”, octa core GPU : AMD Radeon based graphics engine, 1.84 TFLOPS

: AMD Radeon based graphics engine, 1.84 TFLOPS RAM: 8GB GDDR5

8GB GDDR5 Memora interna : 500 GB

: 500 GB Dimensioni : 265 × 39 × 288 mm

: 265 × 39 × 288 mm Peso : 2,1 kg

: 2,1 kg Porte : 2 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR)

: 2 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR) Connettività: Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 Alimentazione e consumi : AC 100-240V, 50/60Hz, massimo 165W

: AC 100-240V, 50/60Hz, massimo 165W Colori: Jet Black

Nel corso della conferenza PlayStation Meeting, Andrew House, CEO di Sony, è salito sul palco per presentare due nuove console: PlayStation 4 Pro e PlayStation 4 Slim. Scopriamo insieme tutte le novità a riguardo.PlayStation 4 Pro è chiaramente la nuova console di punta Sony, dal momento in cui introduce alcune sostanziali novità che aggiornano la console ai nuovi standard. Ci riferiamo al supporto 4K e HDR. Si tratterà peròin ambito entertainment e gaming. PlayStation 4 Pro avrà un hard-disk da 1 TB, una GPU più potente dell’attuale PlayStation 4 e una velocità di clock maggiore. Non sarà per forza necessario avere un televisore 4K per godere delle nuove tecnologie: anche con un televisore Full HD. PS4 Pro sarà compatibile con i giochi del precedente modello di PlayStation 4. Vediamo le caratteristiche tecniche complete:Sottolineiamo però che il lettore Blu-Ray sarà standard e non supporterà i dischi in 4K. PS4 Pro sarà disponibile a partirePlayStation 4 Slim è la versione più piccola e compatta di PlayStation 4 che supporterà, in seguito a un aggiornamento il supporto all'HDR. Si tratta chiaramente di una console di dimensioni ridotte a cui è stato effettuato qualche piccolo aggiornamento hardware per risultare più silenziosa.Vediamo le caratteristiche tecniche complete:PS4 Slim sarà disponibile dal 15 settembre a 299€