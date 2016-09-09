Caricamento...

PlayStation Meeting: Sony annuncia PS4 Pro e PS4 Slim

09/09/2016

09/09/2016

PlayStation Meeting: Sony annuncia PS4 Pro e PS4 Slim
Nel corso della conferenza PlayStation Meeting, Andrew House, CEO di Sony, è salito sul palco per presentare due nuove console: PlayStation 4 Pro e PlayStation 4 Slim. Scopriamo insieme tutte le novità a riguardo.

PlayStation 4 Pro

PlayStation 4 Pro è chiaramente la nuova console di punta Sony, dal momento in cui introduce alcune sostanziali novità che aggiornano la console ai nuovi standard. Ci riferiamo al supporto 4K e HDR. Si tratterà però di upscaling che dal 1080p passerà al 4K in ambito entertainment e gaming. PlayStation 4 Pro avrà un hard-disk da 1 TB, una GPU più potente dell’attuale PlayStation 4 e una velocità di clock maggiore.  Non sarà per forza necessario avere un televisore 4K per godere delle nuove tecnologie: anche con un televisore Full HD si potrà apprezzare la maggior resa grafica in campo gaming. PS4 Pro sarà compatibile con i giochi del precedente modello di PlayStation 4. Vediamo le caratteristiche tecniche complete:
  • Processore: x86-64 AMD “Jaguar”, octa core 2,1 GHz
  • GPU: AMD Radeon based graphics engine, 4.20 TFLOPS
  • RAM: 8GB GDDR5
  • Memora interna: 1 TB
  • Dimensioni: 295 × 55 × 327 mm
  • Peso: 3,3 kg
  • Porte: 3 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR), Ottica
  • Connettività: Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
  • Alimentazione e consumi: AC 100V, 50/60Hz, massimo 310W
  • Colori: Jet Black
Sottolineiamo però che il lettore Blu-Ray sarà standard e non supporterà i dischi in 4K.  PS4 Pro sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2016 a 399€.

PlayStation 4 Slim

PlayStation 4 Slim è la versione più piccola e compatta di PlayStation 4 che supporterà, in seguito a un aggiornamento il supporto all'HDR. Si tratta chiaramente di una console di dimensioni ridotte a cui è stato effettuato qualche piccolo aggiornamento hardware per risultare più silenziosa. Il supporto al 4K rimarrà però esclusiva di PS4 Pro. Vediamo le caratteristiche tecniche complete:
  • Processore: x86-64 AMD “Jaguar”, octa core
  • GPU: AMD Radeon based graphics engine, 1.84 TFLOPS
  • RAM: 8GB GDDR5
  • Memora interna: 500 GB
  • Dimensioni: 265 × 39 × 288 mm
  • Peso: 2,1 kg
  • Porte: 2 USB 3.1, AUX, HDMI (supporto 4K/HDR)
  • Connettività: Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
  • Alimentazione e consumi: AC 100-240V, 50/60Hz, massimo 165W
  • Colori: Jet Black
PS4 Slim sarà disponibile dal 15 settembre a 299€  
Redazione

