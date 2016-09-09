Amazon Fire HD 8: caratteristiche tecniche e prezzi
di Redazione
09/09/2016
Amazon Fire HD 8: caratteristicheIl passo in avanti rispetto alla precedente generazione di tablet è comunque evidente e tra le altre cose punta assai sull’autonomia della batteria. Il nuovo tablet Amazon promette 12 ore in utilizzo misto, tra lettura, navigazione Internet, ascolto di musica, visualizzazione di filmati, circa il doppio rispetto ad un iPad Mini 4, secondo quanto dichiara la compagnia statunitense, che sottolinea come il concorrente costi però 300 dollari. Tra i punti di forza evidenziati da Amazon nel comunicato stampa ufficiale, c’è anche la capienza aumentata, grazie al tagli oda 32 GB, espansibile fino a 200 GB tramite sheda microSD e spazio cloud illimitato per i contenuti Amazon. Tra le altre componenti, si evidenzia la presenta di un processore quad-core con frequenza operativa da 1.5 GHz (lo stesso della versione da 10 pollici), oltre ad 1,5 gigabyte di memoria RAM. La dotazione hardware è completata da due fotocamere, VGA (anteriore) e 2 Megapixel (posteriore), altoparlanti stereo con supporto all’audio Dolby Atmos, WiFi 802.11a/b/g/n dual band, porta micro USB, jack da 3,5 millimetri per le cuffie e sistema operativo Fire OS 5.
Articolo Precedente
PlayStation Meeting: Sony annuncia PS4 Pro e PS4 Slim
Articolo Successivo
I vantaggi di una strategia integrata di sistemi CRM e Marketing Automation
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020