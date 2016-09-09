Caricamento...

Amazon Fire HD 8: caratteristiche tecniche e prezzi

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2016

Amazon Fire HD 8: caratteristiche tecniche e prezzi
Amazon Fire HD 8 lancia ufficialmente la sfida ad Apple iPad Mini. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, Amazon ha ufficializzato infatti il suo nuovo tablet da 8 pollici che punta tutto sull’uso multimediale. Il nuovo dispositivo, ovviamente, prende tutto ciò che di buono si poteva ereditare dalla precedente generazione, apportando migliorie e novità. Il display è di tipo IPS da otto pollici a risoluzione HD (1280 x 800 pixel con relativa densità di 189ppi), un buon compromesso per garantire qualità e mantenere il prezzo basso. Il pannello di Amazon Fire HD 8 dispone comunque di filtro polarizzante e funzionalità Blue Shade che consentono la regolazione automatica della retroilluminazione. La data di commercializzazione di questo nuovo tablet è stata fissata per il 21 settembre. Il dispositivo sarà disponibile alla stessa data anche in Italia nelle colorazioni nera, blu, magenta e mandarino. I prezzi: si parte da 109,99 euro per la versione da 16 GB, mentre per quella da 32 GB si sale a 129,99 euro.

Amazon Fire HD 8: caratteristiche

Il passo in avanti rispetto alla precedente generazione di tablet è comunque evidente e tra le altre cose punta assai sull’autonomia della batteria. Il nuovo tablet Amazon promette 12 ore in utilizzo misto, tra lettura, navigazione Internet, ascolto di musica, visualizzazione di filmati, circa il doppio rispetto ad un iPad Mini 4, secondo quanto dichiara la compagnia statunitense, che sottolinea come il concorrente costi però 300 dollari. Tra i punti di forza evidenziati da Amazon nel comunicato stampa ufficiale, c’è anche la capienza aumentata, grazie al tagli oda 32 GB, espansibile fino a 200 GB tramite sheda microSD e spazio cloud illimitato per i contenuti Amazon. Tra le altre componenti, si evidenzia la presenta di un processore quad-core con frequenza operativa da 1.5 GHz (lo stesso della versione da 10 pollici), oltre ad 1,5 gigabyte di memoria RAM. La dotazione hardware è completata da due fotocamere, VGA (anteriore) e 2 Megapixel (posteriore), altoparlanti stereo con supporto all’audio Dolby Atmos, WiFi 802.11a/b/g/n dual band, porta micro USB, jack da 3,5 millimetri per le cuffie e sistema operativo Fire OS 5.
