I vantaggi di una strategia integrata di sistemi CRM e Marketing Automation
di Redazione
09/09/2016
Oggi la tecnologia ha invaso tutti i campi del mercato: dalla vendita al rapporto con i clienti, passando per le strategie di marketing, sono sempre più diffusi i software che consentono di gestire tutti questi aspetti, grazie all'utilizzo di potentissimi algoritmi che rendono possibile lo svolgimento di complesse operazioni attraverso un semplice click del mouse. E non è un caso, dunque, che chiunque voglia mantenersi al passo coi tempi, e reggere la concorrenza dei propri competitor, deve necessariamente pianificare una strategia integrata che contempli la conoscenza e l'utilizzo di questi strumenti, soprattutto se parliamo dei sistemi CRM e del Marketing Automation. Vediamo insieme di cosa si tratta.
Cos'è il CRMCRM è l'acronimo di Customer Relationship Management: si tratta, nello specifico, di un vero e proprio tool informatico in grado di potenziare oltre ogni immaginazione la gestione del rapporto con i clienti. Come illustrato su blog.teamsystem.com, il sistema CRM è un software che aiuta le aziende a registrare e catalogare i profili di tutti i suoi clienti per comprendere e monitorare i loro acquisti così come l’andamento dei rapporti commerciali con l’azienda. In questo modo è possibile generare un ritorno economico decisamente più elevato del normale. Il funzionamento di questo tool è molto semplice da comprendere: il sistema pesca dal database la storia di ogni cliente, e permette di proporgli un prodotto o un servizio adatto agli acquisti che ha già compiuto presso l'azienda, ed un assistenza completamente personalizzata.
Cos'è il Marketing AutomationIl Marketing Automation (detto anche MA) è un ulteriore tool che può essere utilizzato in simbiosi con il CRM, per ottenere ulteriori vantaggi a livello logistico e di ROI. Nello specifico, il tool MA è in grado di potenziare tutte le strategie di marketing attraverso un sistema informatico in grado di tracciare le interazioni cliente/azienda, e di sviluppare in automatico servizi quali landing pages, moduli di contatto e pagine di cortesia. Ma cosa è possibile fare con un software MA? Si possono creare efficaci campagne di e-mail marketing, di inbound marketing, di lead nurturing e di marketing personalizzato (one-to-one). Infine, grazie al Marketing Automation è anche possibile evitare errori tecnici che potrebbero abbattere i guadagni sugli e-commerce.
I vantaggi di una strategia integrataLa reale efficacia dei sistemi CRM e dei tool di Marketing Automation emerge solo quando i due software vengono messi nelle condizioni di poter comunicare fra loro, sfruttando le rispettive potenzialità nell'ottica di un aumento di ROI e di adeguamento alle richieste del cliente. La cosiddetta strategia integrata, dunque, consente ad un'azienda di ottenere un riscontro maggiore dai clienti in quanto fornisce soluzioni personalizzate ad hoc, a patto che i due sistemi parlino la stessa lingua.
