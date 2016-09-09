Home Eventi IFA 2016, Sony action cam FDR-X3000R: un'idea per vincere la concorrenza

IFA 2016, Sony action cam FDR-X3000R: un'idea per vincere la concorrenza

di Redazione 09/09/2016

Il 2016 è stato l'anno chiave per diverse categorie di dispositivi che, dopo essere stati rodati dal pubblico di fascia alta, sono finalmente giunti all'attenzione di una buona parte di utenti in attesa di innovazioni importanti nei rispettivi campi, come ad esempio la realtà aumentata, la realtà virtuale e il mondo delle action cam. L'IFA 2016 è stata un'occasione d'oro, in quest'ultimo caso, per Sony, che ha riacceso l'interesse nei confronti delle videocamere in soggettiva per riprese mozzafiato outdoor, con una nuova cam dedicata ai più sportivi di noi, ovvero Sony FDR-X3000R, che si presenta con una serie di specifiche tecniche capaci di dare filo da torcere agli altri grandi nomi del settore, GoPro in primis. Da montare semplicemente sul casco protettivo o semplicemente sul manubrio della propria mountain bike, la nuova FDR-X3000R è stata presentata come una delle soluzioni definitive in merito alla stabilizzazione dell'immagine (incentrata su Balanced Optical SteadyShot, tecnologia capace di rendere le inquadrature meno sfocate e più coerenti con tutto il girato) e il 4K nativo: qualità che si intersecano con un comparto hardware ancora più avvincente se esaminato a fondo. Le action cam all'IFA 2016: è l'occasione definitiva per Sony? Troviamo, infatti, un sensore CMOS serie Exmor R 8,2 megapixel in grado di aprirci un nuovo mondo grazie alla presenza dell'image processor BIONZ X, un trademark di Sony utilizzato per scatti e riprese ad alta velocità anche in alcuni prodotti della linea Cyber Shot. Ad espandere l'offerta, un'ottica ZEISS Tessar il cui compito è quello di ridurre fortemente i problemi di nitidezza e resa cromatica riscontrata su diverse altre action cam di fascia media. La nuova Sony cam è inoltre equipaggiata di tutto quello che occorre per essere utilizzata in ogni contesto: un telecomando per il controllo remoto (Live View), da tenere sempre con sé oppure installare sul device e una custodia protettiva con cui possiamo immergerci portando con noi la videocamera fino a 60 metri in profondità, permettendoci di riprendere con precisione cristallina fondali e meraviglie di laghi e mari. Completa l'offerta presentata all'IFA 2016 la presenza di una funzione che sarà molto cara a chi è solito avventurarsi lungo colline ventose o versanti montani per registrare i video delle proprie avventure: Wind Noise Reduction, per smorzare ed eliminare in diversi casi i rumori di fondo procurati da vento di media e lieve intensità. I più social di noi non dovranno inoltre temere di restare a "secco" delle proprie dirette preferite, essendo inoltre prevista un'ottima funzione live streaming. Potremo infine gestire Sony FDR-X3000R tramite l'app PlayMemories Mobile, per raggiungere una dashboard completa di tutti i comandi remoti da attivare con la semplice pressione di pochi tasti su smartphone o tablet: grazie a Sony, potremo essere registi "di noi stessi" anche in aree particolarmente impervie o distanti, con un'action cam che permette di alzare il livello qualitativo del settore di ben più che qualche tacca.