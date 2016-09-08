iPhone 7 e Apple Watch 2, tutte le novità del keynote Apple

Sul palco di San Francisco si è svolta ieri 7 settembre 2016, la conferenza tanto attesa dagli amanti dei prodotti Apple. Tim Cook, ha svelato ufficialmente tutte le novità relative ai prodotti e servizi della casa di Cupertino. Vediamo quali sorprese ci ha riservato. Con un inizio a tempo di musica sulle note di Sweet Home Alabama, Tim Cook viene accompagnato all'evento in macchina, luogo dove si svolge la prima puntata di Carpool Karaoke. Il CEO di Apple, dopo una breve introduzione, chiama sul palco Shigeru Miyamoto, il padre di Super Mario.

Super Mario su Apple Store

Apple Watch Series 2

iPhone 7 e iPhone 7 Plus

iPhone 7 e iPhone 7 Plus: i prezzi

iPhone 7 32 GB: 799 euro

iPhone 7 128 GB: 909 euro

iPhone 7 256 GB: 1019 euro

iPhone 7 Plus 32 GB: 939 euro

iPhone 7 Plus 128 GB: 1049 euro

iPhone 7 Plus 256 GB: 1159 euro

Apple Watch Series 2: i prezzi

Apple Watch Series 2 alluminio 38 mm: da 439 euro

Apple Watch Series 2 alluminio 42 mm: da 469 euro

Apple Watch Series 2 acciaio 38 mm: da 669 euro

Apple Watch Series 2 acciaio 42 mm: da 719 euro

Apple Watch Nike+ 38 mm: da 439 euro

Apple Watch Nike+ 42 mm: da 469 euro

Apple Watch White Ceramic 38 mm: da 1469 euro

Apple Watch White Ceramic 42 mm: da 1519 euro

La novità annunciata rende il pubblico entusiasta: su Apple Store uscirà entro Natale il videogioco Super Mario Run. Si tratta di un runner game il cui obiettivo sarà quello di raccogliere più monetine possibili, prima che scada il tempo. Inoltre, tramite la modalità sfida chiamata Toad Rally, si potràApple Watch è il primo grande protagonista dell'evento. Lo smartwatch Apple ritorna con una nuova versione migliorata dal punto di vista hardware. Ribattezzato Apple Watch Series 2, diventa waterproof, con. Le altre caratteristiche di maggior risalto includono l'introduzione del modulo GPS, l'aggiunta di un chip S2 con processore nettamente più veloce e una grafica migliorata.Apple Watch Series 2 sarà disponibile in diversi colori con cinturini in collaborazione con brand d'abbigliamento come Hermes o Nike. Ad entusiasmare il pubblico è infine l'annuncio dell'arrivo dell'app Pokèmon GO per Apple Watch.Arriva finalmente il momento che tutti aspettavano:Dispositivi che diventano waterproof e che danno ufficiamente l'addio al jack audio per le cuffie, in favore del connettore Lightning. La scocca di iPhone 7 e 7 Plus si fa poi più elegante e spiccano i nuovi colori:. Da sottolineare inoltre come siano state applicate diverse migliorie al display per renderlo più luminoso. iPhone 7 e iPhone 7 Plus saranno inoltre compatibili conL’iPhone 7 e 7 Plus saranno pre-ordinabili dal, e acquistabili anche indalhttps://www.youtube.com/watch?v=Q6dsRpVyyWshttps://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4