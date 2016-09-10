Jabra Elite Full Wireless, gli auricolari compatibili con iPhone 7
di Redazione
10/09/2016
iPhone 7 ha dato ufficialmente l'addio al jack audio da 3,5 mm, annunciando anche l'arrivo di nuovi auricolari wireless. In concomitanza arriva anche un annuncio da parte di Jabra: sono disponibili gli auricolari wireless Jabra Elite, pensati per il nuovo smartphone di casa Apple. Presentati anche a IFA 2016, si tratta di avanzati auricolari wireless che accolgono la sfida del wireless lanciata da Apple nei confronti delle altre aziende produttrici di smartphone.
Jabra Elite Full Wiress, gli auricolari per l'allenamentoIn attesa che il wireless diventi il nuovo standard ufficiale per tutti gli auricolari, Jabra presenta i suoi nuovi auricolari dedicati allo sport Elite Full Wireless. Gli auricolari sono i perfetti compagni per l’allenamento, sono waterproof e assicurano massima libertà di movimenti. La loro batteria è di lunga durate e assicurano la miglior qualità audio possibile per chiamate e musica. Jabra Elite Full Wiress supportano i principali sistemi operativi (Android e iOS) e sono in grado di analizzare l'ampiente circostante per la riduzione del rumore di sottofondo.
Jabra Elite Full Wiress, caratteristiche principali
- Qualità audio superiore per 3 ore consecutive di allenamento smart, musica o chiamate, con 6 ore addizionali date dalla batteria integrata nella custodia.
- Completamente senza fili, full wireless per piena libertà di movimento.
- Vestibilità flessibile e possibilità di indossarne uno o entrambi.
- Cardiofrequenzimetro integrato, conteggio automatico delle ripetizioni, live training, funzioni avanzate di analisi post allenamento e possibilità di integrazione con app di terze parti.
