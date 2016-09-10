Caricamento...

Jabra Elite Full Wireless, gli auricolari compatibili con iPhone 7

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2016

iPhone 7 ha dato ufficialmente l'addio al jack audio da 3,5 mm, annunciando anche l'arrivo di nuovi auricolari wireless. In concomitanza arriva anche un annuncio da parte di Jabra: sono disponibili gli auricolari wireless Jabra Elite, pensati per il nuovo smartphone di casa Apple. Presentati anche a IFA 2016, si tratta di avanzati auricolari wireless che accolgono la sfida del wireless lanciata da Apple nei confronti delle altre aziende produttrici di smartphone.

Jabra Elite Full Wiress, gli auricolari per l'allenamento

In attesa che il wireless diventi il nuovo standard ufficiale per tutti gli auricolari, Jabra presenta i suoi nuovi auricolari dedicati allo sport Elite Full Wireless. Gli auricolari sono i perfetti compagni per l’allenamento, sono waterproof e assicurano massima libertà di movimenti. La loro batteria è di lunga durate e assicurano la miglior qualità audio possibile per chiamate e musica. Jabra Elite Full Wiress supportano i principali sistemi operativi (Android e iOS) e sono in grado di analizzare l'ampiente circostante per la riduzione del rumore di sottofondo.

Jabra Elite Full Wiress, caratteristiche principali

  • Qualità audio superiore per 3 ore consecutive di allenamento smart, musica o chiamate, con 6 ore addizionali date dalla batteria integrata nella custodia.
  • Completamente senza fili, full wireless per piena libertà di movimento.
  • Vestibilità flessibile e possibilità di indossarne uno o entrambi.
  • Cardiofrequenzimetro integrato, conteggio automatico delle ripetizioni, live training, funzioni avanzate di analisi post allenamento e possibilità di integrazione con app di terze parti.
Gli auricolari sono acquistabili sul sito ufficiale a 249,99€. Calum MacDougall, SVP di Jabra ha dichiarato: “L'uso di cuffie e auricolari è in continuo mutamento e sempre più spesso gli utenti si trovano ad alternare chiamate, ascolto di musica e altri strumenti multimediali. Molti sono già da tempo passati alla tecnologia Wireless e molti abbracceranno questa scelta dopo il lancio del nuovo iPhone 7. Il jack 3,5 diventerà sempre meno indispensabile. Questo nuovo scenario non è dato solo dalla scelta di Apple di abbandonare il jack 3,5, ma è in primis determinato dal fatto che sono gli stessi utenti a richiedere dispositivi sempre più avanzati, capaci di interagire vocalmente e dove i fili sono sempre meno graditi.”  
