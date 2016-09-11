LG V20, pronto al debutto un nuovo smartphone Android Nougat
di Redazione
11/09/2016
LG V20, il flagship Android Nougat da avere ad ogni costo?Anche parametri come la RAM totale disponibile (4 GB, in tecnologia LPDDR4) e lo storage interno (64 GB, che può essere incrementato fino all'incredibile cifra di 2 TB con l'ausilio delle classiche schede microSD) riflettono la cura immessa da LG in questo nuovo dispositivo, accompagnato da una dual camera con sensori rispettivamente da 16 e 8 megapixel, impostata in una configurazione che consente di massimizzare l'entrata luminosa anche nel caso in cui non ci si trovi in luoghi particolarmente esposti al sole. Il comparto fotografico viene poi fatto fruttare al massimo dalla presenza dell'autofocus ibrido, istantaneo, e spinto verso nuovi livelli grazie alla tecnologia Steady Record 2.0, in grado di stabilizzare l'immagine anche in condizioni di moto impercettibile. Completa il tutto una fotocamera anteriore studiata principalmente ler i selfie (essendo da 5 megapixel), l'ideale per fotografarci negli istanti più divertenti e unici. Cosa può spingere un utente che vuole sperimentare Android Nougat agli esordi ad ottenere LG V20? Sicuramente, tra i fattori che lo incentivano, è l'attenzione al comparto audio, supportato da un chip a 32 bit creato da ESS Technology, studiato per rendere minimo l'impatto di difetti della registrazione finale quali rumori ambientali e di fondo, assicurando inoltre compatibilità con i formati FLAC, AIFF, DSD, e ALAC, come i più audiofili di noi sapranno, le principali codifiche lossless audio. Considerata quindi la qualità complessiva, la fluidità dell'interfaccia e la presenza di Android Nougat ad ottimizzare il tutto, non sembrano esserci particolari ragioni per non prendere in considerazione il nuovo LG V20, che dopo l'uscita preliminare in Corea prevista per fine Settembre, approderà anche in Occidente, in tempi però ancora tutti da stabilire in via ufficiale.
