LG V20, pronto al debutto un nuovo smartphone Android Nougat

di Redazione 11/09/2016

Pronto al lancio il nuovo LG V20, capostipite di una nuova generazione di smartphone Android Nougat per il famoso brand coreano. Finalmente sono stati dissolti tutti i dubbi in merito alla dotazione hardware di un nuovo top di gamma che raccoglie e migliora l'eredità di LG V10, aggiungendo alcune feature del tutto particolari e distintive tra cui un doppio schermo adibito alle notifiche e un display del 50% più luminoso. LG V20 nasce come phablet di fascia alta, essendo costituito da un display 5,7 pollici QHD con 2560 x 1440 pixel di ampiezza. Si aggiunge uno schermo supplementare da 2,1 pollici che incarna senza dubbio un feeling molto simile, per funzioni e capacità, a quello degli ormai famosi smartphone "edge", in cui notifiche social, comunicazioni e mail in arrivo sono riportate proprio a lato dello schermo. Il comparto hardware di LG V20 mette a frutto alcune scelte di cui è impossibile pentirsi, tra cui l'installazione di un chipset Qualcomm Snapdraon 820, capace di fornire la giusta capacità di computazione e un supporto valido per il multimedia sotto ogni punto di vista. LG V20, il flagship Android Nougat da avere ad ogni costo? Anche parametri come la RAM totale disponibile (4 GB, in tecnologia LPDDR4) e lo storage interno (64 GB, che può essere incrementato fino all'incredibile cifra di 2 TB con l'ausilio delle classiche schede microSD) riflettono la cura immessa da LG in questo nuovo dispositivo, accompagnato da una dual camera con sensori rispettivamente da 16 e 8 megapixel, impostata in una configurazione che consente di massimizzare l'entrata luminosa anche nel caso in cui non ci si trovi in luoghi particolarmente esposti al sole. Il comparto fotografico viene poi fatto fruttare al massimo dalla presenza dell'autofocus ibrido, istantaneo, e spinto verso nuovi livelli grazie alla tecnologia Steady Record 2.0, in grado di stabilizzare l'immagine anche in condizioni di moto impercettibile. Completa il tutto una fotocamera anteriore studiata principalmente ler i selfie (essendo da 5 megapixel), l'ideale per fotografarci negli istanti più divertenti e unici. Cosa può spingere un utente che vuole sperimentare Android Nougat agli esordi ad ottenere LG V20? Sicuramente, tra i fattori che lo incentivano, è l'attenzione al comparto audio, supportato da un chip a 32 bit creato da ESS Technology, studiato per rendere minimo l'impatto di difetti della registrazione finale quali rumori ambientali e di fondo, assicurando inoltre compatibilità con i formati FLAC, AIFF, DSD, e ALAC, come i più audiofili di noi sapranno, le principali codifiche lossless audio. Considerata quindi la qualità complessiva, la fluidità dell'interfaccia e la presenza di Android Nougat ad ottimizzare il tutto, non sembrano esserci particolari ragioni per non prendere in considerazione il nuovo LG V20, che dopo l'uscita preliminare in Corea prevista per fine Settembre, approderà anche in Occidente, in tempi però ancora tutti da stabilire in via ufficiale.