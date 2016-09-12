Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

IFA 2016, Acer Predator 21 X debutta tra i notebook per gaming di alto livello

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
IFA 2016, Acer Predator 21 X debutta tra i notebook per gaming di alto livello
Tra le ultime novità a debuttare sul palco dell'IFA 2016, ma non per questo meno importanti delle innovazioni che caratterizzeranno il mondo dell'elettronica di consumo a partire da questo autunno, troviamo un nome che tutti gli appassionati di gaming e multimedia di certo ricorderanno bene: Acer Predator 21 X, notebook per videogiocatori professionisti dotato di un nuovo display ricurvo, capace di enfatizzare le sensazioni adrenaliniche provate durante il gioco. Acer Predator 21 X riesce a distinguersi nell'impresa di offrire al pubblico un laptop dal design unico ed un hardware eccelso, partendo dalla configurazione dotata di Intel Core i7 (7° generazione Kaby Lake), RAM espandibile fino a 64 GB, tecnologia di eye-tracking per essere da subito al passo con le ultime novità del mondo della realtà virtuale e per concludere ben due schede video GeForce GTX 1080, targate Nvidia. Acer è riuscita a fondere in questo nuovissimo laptop il meglio della tecnologia applicata al rendering audio e video, grazie a un display 21 pollici IPS Quad HD, ben 4 altoparlanti e supporto audio Dolby per soundtrack cristalline ed effetti sonori da non sottovalutare.

IFA 2016, il debutto di Acer Predator 21 X: il laptop da gioco definitivo?

Il nuovo "nato" di casa Acer si presenta inoltre ben equipaggiato dal punto di vista del cooling o raffreddamento: per ognuna delle diverse configurazioni in cui sarà disponibile Predator 21 X (con un solo HDD, con due SSD PCIe oppure SATA), l'unità grafica ed il chipset saranno riportati ai valori di temperatura più adatti a garantire un'operatività durevole, grazie a 5 ventole capaci di attivarsi quando è veramente richiesto, per prevenire anche l'usura dei componenti interni. Il nuovo gaming laptop mostrato ad IFA 2016 introduce, inoltre, assieme a prestazioni indubbiamente elevate anche una modalità di gestione dell'eye-tracking innovativa, costituita dalle ultime applicazioni studiate da Tobii, società leader mondiale nel riconoscimento ottico nella realtà virtuale e più generalmente negli spazi online immersivi. Sarà possibile, così, utilizzare gli algoritmi di riconoscimento oculare integrati a livello hardware, capaci di prendere il controllo di sensori ad infrarossi e headset VR, aprendo nuovi paradigmi al concetto di interazione con nemici, compagni di gioco e ovviamente ambientazioni. Fissando lo schermo, potremo raggiungere oggetti irraggiungibili con il semplice uso della tastiera o di un joypad esterno, ed è evidente come questa inaspettata capacità possa aprire le porte ad un nuovo modo di concepire il gaming next-gen, portandosi un passo avanti rispetto alle classiche console da gioco. Completa la dotazione di Acer Predator 21 X una tastiera retroilluminata in cui è stato annesso un tastierino numerico ribaltabile, in modo da poter essere utilizzato in diverse configurazioni, non ultima anche da veloce e preciso touchpad. Questo nuovo strepitoso notebook firmato Acer sarà disponibile nella sua dotazione base a partire dalla primavera 2017, in un periodo nel quale si concentreranno molte delle offerte previste dai game producer per il mondo dell'intrattenimento; ma considerando le premesse non abbiamo alcun dubbio sul fatto che il nuovo top di gamma Predator costituirà un ottimo avversario per chiunque.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung richiama Galaxy Note 7 e il titolo crolla in borsa

Articolo Successivo

LG V20, pronto al debutto un nuovo smartphone Android Nougat

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

09/03/2021

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

13/02/2020

SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social

SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social

18/06/2017