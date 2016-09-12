Home Eventi IFA 2016, Acer Predator 21 X debutta tra i notebook per gaming di alto livello

IFA 2016, Acer Predator 21 X debutta tra i notebook per gaming di alto livello

di Redazione 12/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra le ultime novità a debuttare sul palco dell'IFA 2016, ma non per questo meno importanti delle innovazioni che caratterizzeranno il mondo dell'elettronica di consumo a partire da questo autunno, troviamo un nome che tutti gli appassionati di gaming e multimedia di certo ricorderanno bene: Acer Predator 21 X, notebook per videogiocatori professionisti dotato di un nuovo display ricurvo, capace di enfatizzare le sensazioni adrenaliniche provate durante il gioco. Acer Predator 21 X riesce a distinguersi nell'impresa di offrire al pubblico un laptop dal design unico ed un hardware eccelso, partendo dalla configurazione dotata di Intel Core i7 (7° generazione Kaby Lake), RAM espandibile fino a 64 GB, tecnologia di eye-tracking per essere da subito al passo con le ultime novità del mondo della realtà virtuale e per concludere ben due schede video GeForce GTX 1080, targate Nvidia. Acer è riuscita a fondere in questo nuovissimo laptop il meglio della tecnologia applicata al rendering audio e video, grazie a un display 21 pollici IPS Quad HD, ben 4 altoparlanti e supporto audio Dolby per soundtrack cristalline ed effetti sonori da non sottovalutare. IFA 2016, il debutto di Acer Predator 21 X: il laptop da gioco definitivo? Il nuovo "nato" di casa Acer si presenta inoltre ben equipaggiato dal punto di vista del cooling o raffreddamento: per ognuna delle diverse configurazioni in cui sarà disponibile Predator 21 X (con un solo HDD, con due SSD PCIe oppure SATA), l'unità grafica ed il chipset saranno riportati ai valori di temperatura più adatti a garantire un'operatività durevole, grazie a 5 ventole capaci di attivarsi quando è veramente richiesto, per prevenire anche l'usura dei componenti interni. Il nuovo gaming laptop mostrato ad IFA 2016 introduce, inoltre, assieme a prestazioni indubbiamente elevate anche una modalità di gestione dell'eye-tracking innovativa, costituita dalle ultime applicazioni studiate da Tobii, società leader mondiale nel riconoscimento ottico nella realtà virtuale e più generalmente negli spazi online immersivi. Sarà possibile, così, utilizzare gli algoritmi di riconoscimento oculare integrati a livello hardware, capaci di prendere il controllo di sensori ad infrarossi e headset VR, aprendo nuovi paradigmi al concetto di interazione con nemici, compagni di gioco e ovviamente ambientazioni. Fissando lo schermo, potremo raggiungere oggetti irraggiungibili con il semplice uso della tastiera o di un joypad esterno, ed è evidente come questa inaspettata capacità possa aprire le porte ad un nuovo modo di concepire il gaming next-gen, portandosi un passo avanti rispetto alle classiche console da gioco. Completa la dotazione di Acer Predator 21 X una tastiera retroilluminata in cui è stato annesso un tastierino numerico ribaltabile, in modo da poter essere utilizzato in diverse configurazioni, non ultima anche da veloce e preciso touchpad. Questo nuovo strepitoso notebook firmato Acer sarà disponibile nella sua dotazione base a partire dalla primavera 2017, in un periodo nel quale si concentreranno molte delle offerte previste dai game producer per il mondo dell'intrattenimento; ma considerando le premesse non abbiamo alcun dubbio sul fatto che il nuovo top di gamma Predator costituirà un ottimo avversario per chiunque.