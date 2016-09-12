Caricamento...

Samsung richiama Galaxy Note 7 e il titolo crolla in borsa

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2016

Samsung costretta a richiamare il Galaxy Note 7 e la reazione della borsa di Seul non fa di cert sorridere l’azienda coreana. Dopo i 35 casi segnalati di incendio o esplosione del nuovo phablet, Samsung è stata costretta ad annunciare ufficialmente il richiamo del dispositivo da quei Paesi nei quali era già stato messo in vendita. Il comunicato è stato diramato domenica da Samsung e con lo stesso, oltre al richiamo dei prodotti ancora invenduti, vengono invitati i possessori del Galaxy Note 7 a restituire immediatamente il dispositivo presso gli store nei quali sono stati acquistati, oppure nei punti vendita comunque del marchio, per ottenere la sostituzione.

Samsung crolla in borsa a Seul

Una decisione che ovviamente conferma la serietà dell’azienda coreana, ma che non è stato accolto positivamente dalla borsa di Seul. Il titolo Samsung, infatti, è letteralmente crollato perdendo il 7%. A pesare, anche l’allarme lanciato dalla Commissione Usa di protezione dei consumatori (Cpsc), che ha chiesto ai possessori di Galaxy Note 7, di smettere immediatamente di usarli. Secondo gli ultimi dati, fin qui Samsung aveva venduto circa 2,5 milioni di phablet in 10 Paese del Mondo. In attesa delle sostituzioni e del lancio in tutte le altre nazioni, i guai del Galaxy Note potrebbero influire pesantemente sull’utile trimestrale del gruppo. Si parla addirittura di un taglio del quinto degli utili.
iOS 10, addio alle chiamate spam con Truecaller

IFA 2016, Acer Predator 21 X debutta tra i notebook per gaming di alto livello

