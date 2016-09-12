Samsung richiama Galaxy Note 7 e il titolo crolla in borsa
di Redazione
12/09/2016
Samsung crolla in borsa a SeulUna decisione che ovviamente conferma la serietà dell’azienda coreana, ma che non è stato accolto positivamente dalla borsa di Seul. Il titolo Samsung, infatti, è letteralmente crollato perdendo il 7%. A pesare, anche l’allarme lanciato dalla Commissione Usa di protezione dei consumatori (Cpsc), che ha chiesto ai possessori di Galaxy Note 7, di smettere immediatamente di usarli. Secondo gli ultimi dati, fin qui Samsung aveva venduto circa 2,5 milioni di phablet in 10 Paese del Mondo. In attesa delle sostituzioni e del lancio in tutte le altre nazioni, i guai del Galaxy Note potrebbero influire pesantemente sull’utile trimestrale del gruppo. Si parla addirittura di un taglio del quinto degli utili.
