Home Apple iOS 10, addio alle chiamate spam con Truecaller

iOS 10, addio alle chiamate spam con Truecaller

di Redazione 13/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I possessori di un dispositivo Apple dotato della nuova iterazione del sistema operativo iOS 10 non dovranno più temere chiamate spam o promozioni da parte di enti o privati che consideriamo alquanto invadenti: e dalle lamentele che spesso leggiamo sui social network o di cui sentiamo parlare nella vita quotidiana, sappiamo quanto questo fenomeno possa essere pervasivo e riguardare ogni possessore di smartphone. Truecaller, un'eccellente app che si è già distinta su piattaforma Android per le sue capacità di rivelare, bloccare e ricercare numeri telefonici nascosti o particolamente complessi da reperire, ha recentemente affrontato un update parecchio importante anche per iPhone, che le consentirà di bloccare automaticamente le chiamate spam, grazie all'arrivo dell'estensione CallKit: bloccare le telefonate senza rispondere diventerà ancora più facile e alla portata di tutti. L'identificazione delle chiamate spam, una funzione già presente da tempo sulla versione Android di Truecaller, raffina la creazione di una blocklist personale, in cui si potranno includere sia le semplici telefonate intrusive ed assillanti, che i veri e propri scam, le truffe telefoniche che all'estero come in Italia sono diventate purtroppo una piaga da arginare al più presto. Truecaller su iPhone con iOS 10: funzionamento e vantaggi Abbiamo appena parlato dell'estensione CallKit: in cosa consiste realmente? Si tratta di una funzionalità, da poco tempo aperta da Apple anche ai developer di terze parti, che permette di visualizzare sul lockscreen l'identificativo del chiamante, bloccando allo stesso tempo i numeri di telefono noti come spam, ed inseriti in un database apposito per facilitarne il riconoscimento da parte dell'app. Il raggiungimento di ottimi risultati in tal senso è stato permesso dalla stretta collaborazione di Truecaller con la casa di Cupertino, in modo da implementare l'aggiornamento necessario il prima possibile: l'esperimento sembra aver raggiunto già margini interessanti di autorevolezza, con oltre il 50% di chiamate identificate correttamente come spam ed eliminate per sempre dalla vita dell'utente Android o Apple; con punte del 90% negli USA e, sorprendentemente, anche in Italia. Una delle funzionalità più apprezzate del nuovo aggiornamento per iOS 10 sarà certamente My Block List, in cui ogni utente può crearsi una lista ad hoc di contatti autorizzati a chiamare, mentre chi non ne farà parte verà escluso e bloccato direttamente da Truecaller: un notevole vantaggio per chi non ammette intrusioni nei momenti in cui si è più impegnati, e non si desidera essere tempestati da telefonate. Ricercare i numeri telefonici nazionali ed internazionali, che appartengano all'utenza mobile o alla telefonia fissa, diventa quindi più facile con l'ultimo aggiornamento Truecaller per i dispositivi Apple, personalizzando il nostro profilo per scoprire da chi provengono chiamate importune e bloccando i cosiddetti "stalker" da principio, per un uso più trasparente dei nostri smartphone.