iPhone 7 e 7 Plus: prezzi e date di uscita in Italia

di Redazione 13/09/2016

iPhone 7 e 7 Plus saranno presto in Italia, ma ci sarà da attendere un po’ di più per i per i modelli Jet Black. A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale del nuovo iPhone, gli utenti italiani sono in fibrillazione. Sono in tantissimi a non vedere l’ora di avere tra le mani il nuovo dispositivo Apple e le stime non dovrebbero discostarsi tanto da quelle del Regno Unito: circa il 50% dei possessori di iPhone acquisterà il nuovo 7 o 7 Plus, se non subito, diciamo entro i prossimi mesi. iPhone 7 sarà negli store dei primi Paesi nel giro di pochi giorni e c’è un’ottima notizia per il Bel Paese: per la prima volta, infatti, l’Italia è stata inserita nella prima fascia. Saremo dunque tra i primi a poter acquistare il nuovo ‘Melafonino’: lo potremo fare a partire da venerdì 16 settembre, anche se non tutti i modelli saranno disponibili sin da subito. Per gli iPhone 7 di colorazione Jet Black, la novità assoluta dell’anno, bisognerà attendere qualche settimana in più. iPhone 7: modelli, prezzi e consegna in Italia I pre-ordini del nuovo dispositivo Apple sono partiti dallo stesso giorno della presentazione, ossia dal 7 settembre. L’iPhone 7 da 4,7” è in vendita al prezzo di 799 euro con memoria interna da 32 GB. Coloro i quali lo hanno ordinato nella colorazione Argento, la consegna è prevista tra il 16 e 21 settembre, mentre per le colorazioni Oro, Oro Rosa e Nero Opaco si va dai 6/8 giorni alle 2/3 settimane per la consegna. Per la variante Jet Black, disponibile solo nei tagli di memoria da 128 GB e 256 GB, bisogna invece attendere ¾ settimane per la consegna e i prezzi sono rispettivamente di 909 euro e 1.019 euro. L’iPhone 7 Plus da 5,5” parte invece da 939 euro (versione da 32 GB) e i tempi di attesa sono di 2/3 settimane ad eccezione per il colore Jet Black. In questo caso, infatti, c’è da attendere addirittura il mese di novembre: i prezzi sono rispettivamente di 1.049 euro per la versione da 128 GB e 1.159 euro per quella da 256 GB di memoria.