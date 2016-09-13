Caricamento...

iOS 10, tutte le novità in arrivo

13/09/2016

13 settembre 2016. È finalmente arrivato il giorno che tutti gli amanti degli smartphone Apple aspettavano. Il nuovo sistema operativo iOS 10 sarà ufficialmente disponibile sui più recenti iPhone e iPad. Vediamo nel dettaglio tutte le novità in arrivo.

La rivoluzione della Lock Screen:

La prima funzione che cambia con iOS 10 è la schermata di blocco. Basterà sollevare lo smartphone per accedervi e veder comparire sullo schermo le principali notifiche. La Lock Screen diventerà anche interattiva: con un swipe verso destra si accederà subito alla fotocamera, mentre con uno swipe a sinistra si potranno vedere i widget installati.

Le nuove notifiche:

Apple ha lavorato per rinnovare la grafica delle notifiche, rendendole più grandi e meglio raggruppate. I possessori di iPhone 6S potranno inoltre sfruttare il 3D touch anche per la sezione notifiche, interagendovi senza dover entrare nell'app dedicata.

Arrivano i Widget:

I widget arrivano su iOS con una forma concreta, spostandosi dalla schermata Oggi alla Lock Screen. I widget potranno essere ordinati e personalizzati ma non ridimensionati, come invece avviene su Android.

Control Center:

Con iOS 10 si rinnova anche il centro di controllo, quel pannelo per le azioni accessibile con uno swipe dal basso verso l'alto. Vengono anche introdotte una serie di scorciatoie compatibili con il 3D touch e viene introdotta una nuova sezione dedicata alla musica in riproduzione.

3D Touch:

Con iOS migliora anche il 3D touch: qualsiasi elemento dell'interfaccia diventa interattiva e offra una serie di scorciatoie. Una novità che si applica anche alle icone che offrono azioni più veloci e persino widget. Il 3D touch arriva anche per le cartelle, mostrando le applicazioni all'interno e le notifiche non lette.

Siri diventa anche uomo:

Per l'assistente virtuale Siri, con iOS 10, sarà possibile scaricare un nuovo pacchetto con voce maschile. L'impostazione è disponibile in un'apposita sezione. Con l'aggiornamento al nuovo sistema operativo, l'assistente vocale diventerà ancora più intelligente e completo d'informazioni.

Le applicazioni: Apple Music, Maps, Orologio e iMessage migliorate.

L'app della musica si rinnova con numerose interessanti funzionalità e una grafica migliorata, ispirandosi alla rivale Spotify. L'applicazione Maps si rinnova dal punto di vista estetico ed è persino in grado di riconoscere dove hai parcheggiato la macchina. Un significativo cambiamento viene introdotto anche su iMessage, l'app è più giovanile e ricca di funzionalità. Degna di nota è anche la funzione "A letto" dell'app Orologio che, con una procedura guidata, consiglierà all’utente quando andare a letto, in base alla quantità di ore di sonno di cui ha bisogno.    
