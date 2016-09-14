Home Hardware Samsung Galaxy A8 edizione 2016: arrivano i primi render, news su specifiche tecniche

di Redazione 14/09/2016

E' finalmente arrivato il momento dei tanto attesi leak per Samsung Galaxy A8 (2016), che completano una serie di indiscrezioni nate sul Web e finora supportate da poche conferme. Il nuovo smartphone Android di punta della casa coreana è stato intravisto dal profilo Twitter di OnLeaks, un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di informazioni in merito ai prossimi dispositivi mobile in arrivo nei prossimi mesi. Dopo aver pubblicato news sui render di Google Pixel, OnLeaks ha postato le prime immagini relative a Samsung Galaxy A8 2016, dedicato a utenti di fascia media e medioalta. Si tratta di un elegante dispositivo di evidente lunghezza, in colore nero e molto simile in termini di design a Samsung Galaxy S7, leggermente più grande. I materiali che lo costituiscono, da quanto si nota dal render, potrebbero proprio essere quelli utilizzati nel precedente top di gamma, perciò si ritorna al classico telaio in alluminio ed a una superficie posteriore rivestita in vetro. Non cambia la dotazione di pulsanti in forza alla maggioranza dei dispositivi Samsung: Home, che sarà accompagnato da un sensore per il rilevamento di impronte digitali, pulsante di accensione e naturalmente controlli per il volume. Samsung Galaxy A8 2016: sarà uno smartphone Android Marshmallow da non perdere? Nonostante il render trapelato sia effettivamente molto chiaro, rimangono alcuni dubbi in merito al design, che contempla anche la presenza di un piccolo avvallamento su uno dei lati dello smartphone: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi semplicemente di uno speaker altoparlante; comunque non è da escludere che Samsung abbia progettato una nuova funzione hardware da integrare per la prima volta proprio su A8. Per quanto riguarda il comparto tecnico in generale, ci troviamo in presenza di uno schermo 5,7 pollici che porta direttamente Samsung Galaxy A8 nel dominio dei phablet, rinforzandolo con una con risoluzione di qualità full HD (a 1920×1080 pixel), un chipset 8 core Exynos 7420, 3 GB RAM e 32 di storage base. Entrambe le fotocamere in dotazione, che non sembrano avere un design particolarmente diverso da quello di una maggioranza di mid-end e modelli flagship attualmente disponibili, hanno rispettivamente una risoluzione di 16 e 5 megapixel; e le dimensioni complessive dello smartphone sono effettivamente superiori rispetto al già menzionato Galaxy S7: 156,5×77,5×7,3 millimetri. A sorpresa, Samsung non ha scelto di integrare una porta USB Type C in A8 (2016), avremo quindi a che vedere con una classica micro USB, che comunque non precluderà l'uso dei nostri device esterni più moderni. L'OS scelto dalla casa coreana per il debutto di A8 2016 sarà Android Marshmallow, e a quanto pare la data di rollout ufficiale è sempre più vicina: come ricorderemo, infatti, la versione originale dello smartphone uscì nel Luglio 2015, perciò non dovrebbero mancare più di tante settimane al debutto.