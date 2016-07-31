Home Hardware Oukitel U7 Plus ufficiale: ecco il nuovo phablet quad-core a 65 Euro

Oukitel U7 Plus ufficiale: ecco il nuovo phablet quad-core a 65 Euro

di Redazione 31/07/2016

Oukitel U7 Plus è ufficiale: rivelate, finalmente, le specifiche tecniche di una delle offerte smartphone Android per l'estate 2016 più accattivanti, grazie ad un comparto tecnico molto curato a fronte di un prezzo contenutissimo. La compagnia cinese Oukitel, come ricorderemo, ha annunciato poche settimane fa l'arrivo di uno smartphone a dir poco speciale per una grande fetta di pubblico Android che non vuole rinunciare alla qualità e nemmeno al risparmio: il suo nome è Oukitel U7 Plus, ufficializzato ad un prezzo ancora più basso rispetto a quello descritto a metà Luglio (65 Euro) e carico di tante aspettative per via di un comparto hardware a dir poco esuberante per un costo simile. Oukitel U7 Plus: uno smartphone Android low cost di qualità per l'estate 2016 è tra noi Oukitel U7 Plus conferma infatti le indiscrezioni che vedevano al centro dello smartphone un system on a chip MediaTek MT6737, un evidente aggiornamento rispetto al predecessore U7 Pro, e una memoria ancora più efficiente rispetto ai primi dispositivi del brand cinese: 2 GB RAM e 16 di storage interno liberamente espandibile, con l'aggiunta inoltre di un nuovo LED flash che rende U7 Plus un modello ancora più preciso durante le riprese fotografiche. Non sfugge l'impegno di Oukitel nel rendere il dispositivo brillante nel contrasto e nei toni offrendoci un display 5,5 pollici qualità HD più che adatta alla fascia di pubblico a cui si rivolge, racchiudendo lo schermo in una cover in policarbonato dove troviamo oltretutto un fingerprint reader molto utile, per non dire essenziale se desideriamo avere a disposizione una privacy soddisfacente. Il nuovo quad-core di U7 Plus è pronto ad esordire in diverse colorazioni, che non mancheranno di spiccare all'occhio dei nostri conoscenti: Grigio siderale, Oro champagne e Oro rosa. Per aumentare la similitudine con iPhone 6S Plus, uno dei "colpi grossi" di Apple del 2015, Oukitel U7 Plus è inoltre dotato di un feeling metallico al tocco, che lo rende ancora più unico assieme alla connettività 4G e LTE assicurata: molto difficile, ovviamente, pretendere di più ad un prezzo così competitivo e "wallet friendly".