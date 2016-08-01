Samsung Turbo Speed Technology: smartphone più veloci a partire dal 2017?
di Redazione
01/08/2016
Samsung Turbo Speed Technology: smartphone low-cost con performance sempre maggiori?L'iniziativa rende entusiasti molti fan Samsung e degli smartphone dal buon rapporto qualità-prezzo in generale: se gli esiti di Turbo Speed Technology si rivelassero sempre più promettenti, si potrebbe facilmente dare il via a una generazione di dispositivi che nonostante l'appellativo di "low cost" sono in grado di offrire performance tipiche dei medio gamma dal doppio del prezzo. Samsung ha spiegato ufficialmente i contenuti della tecnologia tramite un video dimostrativo, che consiste in una nuova ingegnerizzazione guidata delle app essenziali per il dispositivo (tra cui SMS, foto/videocamera, galleria immagini, funzioni di chiamata, agenda) con inoltre la possibilità di modificare ottimizzando lo status delle app direttamente a livello del kernel, e non più solamente da sistema operativo. Lo spazio a disposizione verrebbe quindi ordinato con una veloce operazione di deframmentazione, che porterebbe ovviamente a maggiori performance (operazione chiamata da Samsung "Intelligent Memory Control", che si aggiunge ad un monitoraggio proattivo delle app in background e alla minimizzazione del loro peso in memoria). E' quindi un'occasione d'oro per Samsung e i dispositivi che faranno parte della fascia bassa o medio-bassa a partire dal prossimo anno: potremo finalmente avere più low cost Android ottimizzati al punto da poter gestire ancora più facilmente la produttività e le app di tutti i giorni? Staremo a vedere come e in quali modelli TST riuscirà veramente a migliorare la situazione.
