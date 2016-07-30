Home Internet Mozilla Firefox per iOS, nuovo importante aggiornamento: tutte le news

Mozilla Firefox per iOS, nuovo importante aggiornamento: tutte le news

di Redazione 30/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

A qualche settimana dall'annuncio ufficiale di una nuova versione di Firefox capace di un'architettura multiprocesso e in grado di sfruttare le estensioni Google Chrome per espandere l'esperienza di navigazione Internet, Mozilla è pronta a rilasciare update importanti per la versione iOS del famoso browser. Tra di essi, una nuova funzione che permette a Firefox di comportarsi in maniera più "smart", interpretando con efficacia i suggerimenti proposti dall'utente e le sue preferenze attraverso le ricerche attraverso i search engine più comuni. Un browser che interagisca con l'utente esattamente come avviene tramite i nostri assistenti virtuali preferiti è il sogno di tantissimi: al momento, Mozilla Firefox ci offre l'opportunità di aggiungere alla searchbar nuove opportunità di ricerca come eBay, Wikipedia e Amazon, disponibili con un tap quando ne abbiamo bisogno. Firefox per iOS, cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento browser? Al momento, nonostante la competizione tra i principali browser sia al centro di questioni importanti come l'integrazione di VPN personalizzate e funzioni speciali di anti-tracciamento, Mozilla preferisce distribuire agli utenti Apple un software in cui il risparmio energetico e la riduzione del consumo di RAM sia prioritario, prima di andare oltre: e la community open source tra le più famose al mondo sembra esserci riuscita, avendo notato in fase di benchmark una riduzione percentuale del consumo di memoria del 30% e del 40% in termini di calcolo CPU. Si aggiungono nella nuova versione anche ulteriori modifiche minori che rendono comunque la navigabilità su iOS migliorata: l'aggiunta di un segnalibro, schede anonime a portata di mano, versione desktop più scorrevole e una ricerca finalmente più accessibile anche all'interno della pagina web. Le nuove icone ci permetteranno infine di chiudere simultaneamente tutte le schede aperte durante una sessione di navigazione, con la semplice pressione del pulsante Annulla. La nuova versione iOS Mozilla Firefox 5.0, già disponibile gratuitamente, sembra inoltre essere più intuitiva in merito alle pagine più frequentate e agli spazi social in cui ci viene più spontaneo lasciare un commento: tutto questo in vista di una roadmap che vede tra i suoi capisaldi prestazioni, sicurezza e compatibilità con la maggior parte degli standard di web design attuali, in attesa dell'arrivo della modalità Electrolysis sulla controparte desktop del browser, una scelta decisiva per la privacy assieme all'eliminazione dei componenti superflui come plugin obsoleti per vivere al meglio la navigazione online.