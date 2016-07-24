Home Hardware NVIDIA Titan X: la più evoluta GPU di sempre debutta con 11 TFLOPS di potenza

di Redazione 24/07/2016

Definita non a torto "un mostro di potenza", NVIDIA Titan X è una GPU che segna in maniera inequivocabile i progressi raggiunti dal brand di Santa Clara nel campo che gli è più affine da sempre: la gestione del comparto grafico multimediale ad alti livelli. Progettata per fornire una capacità di calcolo decisamente al di fuori del comune sia al segmento consumer classico che ai videogamer più abili, Titan X con i suoi 12 miliardi di transistor è un'esperienza indimenticabile per i nostri occhi: i suoi 12 GB di memoria GDDR5X dedicata e l'architettura Pascal, concepita proprio per il mondo del gaming e soprattutto per la VR immersiva, sono due delle condizioni principali che porteranno la GPU ad essere tra le più ambite del 2016. Le capacità di Titan X sono in qualche modo raddoppiate rispetto al modello passato, integrando ben 3584 CUDA Core in grado di tagliare il traguardo delle operazioni compiute a 11 TFLOPS. NVIDIA, ovviamente, vede in Titan X qualcosa di speciale e di ben più potente rispetto al predecessore Maxwell 2, surclassando per efficienza anche la leggendaria GeForce GTX 1080. NVIDIA Titan X: tecnologie utilizzate e realtà virtuale alle porte Titan X non si "limita" ovviamente a supportare un comparto hardware eccellente, ma va oltre e cerca di rendersi compatibile con tante tecnologie di grafica diventate ormai uno standard nel gaming di un determinato livello, tra cui le Nvidia SLI; Gamestream e le sempreverdi OpenGL 4.5 e DirectX 12.1. Un approccio particolare è dedicato alla realtà virtuale, garantendo l'elaborazione continua dei dettagli su schermo. Anche questo è reso possibile da un rinnovamento dell'architettura Pascal, che consente configurazioni a monitor multiplo necessarie per tenere sotto controllo tutti gli aspetti più sfuggenti del gioco in cui siamo immersi, soprattutto in multiplayer, e cattura cinematografica a 360° delle immagini, peculiarità che sono state esportate con successo anche su Titan X. NVIDIA non ha ancora specificato nei particolari il numero di porte I/O disponibili, tuttavia dalle prime informazioni in nostro possesso sembra che saranno garantite le DisplayPort 1.4, le DL-DVI e una più comune HDMI 2.0b. La nuova GPU NVIDIA potrà essere ordinata direttamente dal sito ufficiale; in attesa dei riscontri dei gamer più abili e dedicati a titoli in grado di sfruttare al massimo le performance di questa nuova unità grafica, che sembra non promettere altro se non sessioni di gioco altamente gratificanti e piacevoli, ovviamente, anche per l'occhio.