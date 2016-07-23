Home hi-tech LG action cam LTE, videocamera di qualità pronta per lo streaming YouTube

LG action cam LTE, videocamera di qualità pronta per lo streaming YouTube

di Redazione 23/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Se abbiamo seguito da vicino l'uscita di LG G5, lo smartphone modulare LG che ha fatto molto discutere per via del suo approccio molto intuitivo all'assemblaggio dei suoi componenti "extra", capaci di dare vita ad un vero e proprio top di gamma personalizzato, ci sorprenderà trovare all'interno della stessa gamma "LG Friends", che comprende accessori e moduli supplementari per il famoso smartphone, anche una nuovissima Action Cam LTE, dedicata particolarmente alle attività outdoor e a chi non può fare a meno di realizzare riprese avventurose da pubblicare istantaneamente online. LG Action Cam LTE è una new entry che si aggiunge ad una schiera di accessori LG ben nutrita, tra cui controller per fotocamera, visori per realtà virtuale e droni dal design unico (alcuni dei quali a forma circolare). La videocamera smart si presenta come un accessorio stabile e robusto, grazie ad un telaio resistente e solido capace di proteggere l'hardware da circa mezz'ora di immersione in acqua ad un metro. La connettività offerta dal dispositivo è uno dei lati forti dell'offerta, essendo presente sia il modulo Wi-Fi che uno 3G e LTE, in modo da poterci assicurare un upload e uno streaming di contenuti veloce su YouTube o piattaforme di video sharing analoghe. LG action cam LTE: la scelta giusta se lo streaming video outdoor è la nostra passione La nuova LG action cam è inoltre un accessorio da utilizzare in più circostanze, essendo anche installabile sul casco di uno skater o uno snowboarder, oppure capace di funzionare da dashcam senza ingombro. Il suo leggero peso (circa 99 grammi) e specifiche tecniche di interesse, d'altronde, sono due fattori che parlano chiaramente: le ottiche utilizzate hanno risoluzione 12,3 megapixel con un angolo di visione più che buono (150°), la connettività si affaccia anche sul Bluetooth 4.1 e lo streaming live è di qualità molto soddisfacente per una action cam urbana (circa 30 frame per secondo in qualità HD). Le prodezze di LG action cam LTE sono rese possibili dall'installazione di un chipset Qualcomm Snapdragon 650 in accoppiata con una RAM a 2 GB; la memoria supportata a livello di storage è di soli 4 GB, tuttavia con microSD può raggiungere l'impressionante cifra di 2 TB, soddisfando quindi tutte le nostre necessità di ripresa live registrata su "disco". La qualità video è ovviamente scalabile; si parte da 120 FPS per il formato HD, 60 FPS per Full HD e 30 FPS Ultra HD, opzioni molto equilibrate e più che accettabili in un'action camera destinata ad un pubblico molto trasversale. Ci aspettiamo che il nuovo dispositivo di LG possa arrivare anche oltre i confini del Sud Corea, dove in questa settimana è stato distribuito per un esordio coi fiocchi: le news relative ad un possibile sbarco in Europa non dovrebbero comunque farsi attendere più di qualche mese.