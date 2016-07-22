Samsung Galaxy Note 7: tre colorazioni e scanner dell'iride in azione (Video)
di Redazione
22/07/2016
Samsung Galaxy Note 7: lo scanner dell'iride in azioneQuanto al sensore per la scansione dell’iride, posto sul pannello frontale del phablet, dopo alcune immagini apparse in rete nelle scorse settimane, c’è ora anche un video che ne mostra il funzionamento. La clip dura solo pochi secondi, ma offre un chiaro esempio di come lo scanner sia utilizzato per lo sblocco del Galaxy Note 7. Il filmato, che pare sia autentico, prova la velocità e l’efficienza del sistema per lo sblocco del phablet. Secondo quanto trapela da Samsung, la distanza ottimale per l'uso dello scanner è di 25-35 centimetri, mentre è sconsigliato adoperarlo con lenti a contatto, occhiali e sui bambini. La dotazione del Samsung Galaxy Note 7 sarà completata da un display curvo da 5,7 pollici Quad HD (2560x1440), 4 GB di RAM, fotocamere da 12 e 5 Megapixel, una memoria interna da 64 GB, certificazione IP68 e sistema opearativo Android 6.0 Marshmallow. https://www.youtube.com/watch?v=AiNBpupkM2Y
