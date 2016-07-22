Home Mobile Samsung Galaxy Note 7: tre colorazioni e scanner dell'iride in azione (Video)

di Redazione 22/07/2016

Samsung Galaxy Note 7 sarà presentato ufficialmente il prossimo 2 agosto, ma ormai si conoscono vita, morte e miracoli del nuovo phablet. Nelle ultime ore sono spuntate in rete le foto rubate del nuovo dispositivo dell’azienda coreana nelle sue colorazioni oro, blue e silver. Si tratta di scatti dettagliati che confermano la cura nei dettagli che Samsung ha riservato a questo nuovo Galaxy Note. La S-Pen riprende il tema principale di ogni colorazione e presenta dettagli colorati con il colore secondario di ciascuna variante. In attesa della presentazione che avverrà il prossimo 2 agosto a New York, dunque, possiamo renderci conto meglio di quanto i coreani puntino su questo dispositivo. Samsung Galaxy Note 7, infatti, sarà solo la punta dell’iceberg del meglio della tecnologia che l’azienda presenterà nella seconda metà del 2016. I punti di forza del phablet sono la versione potenziata dell’Exynos 8890, sensore per la scansione dell'iride e un display dual edge ìì. [gallery link="file" size="full" type="slideshow" ids="11506,11507,11508,11509,11510,11511,11512,11513"] Samsung Galaxy Note 7: lo scanner dell'iride in azione Quanto al sensore per la scansione dell’iride, posto sul pannello frontale del phablet, dopo alcune immagini apparse in rete nelle scorse settimane, c’è ora anche un video che ne mostra il funzionamento. La clip dura solo pochi secondi, ma offre un chiaro esempio di come lo scanner sia utilizzato per lo sblocco del Galaxy Note 7. Il filmato, che pare sia autentico, prova la velocità e l’efficienza del sistema per lo sblocco del phablet. Secondo quanto trapela da Samsung, la distanza ottimale per l'uso dello scanner è di 25-35 centimetri, mentre è sconsigliato adoperarlo con lenti a contatto, occhiali e sui bambini. La dotazione del Samsung Galaxy Note 7 sarà completata da un display curvo da 5,7 pollici Quad HD (2560x1440), 4 GB di RAM, fotocamere da 12 e 5 Megapixel, una memoria interna da 64 GB, certificazione IP68 e sistema opearativo Android 6.0 Marshmallow. https://www.youtube.com/watch?v=AiNBpupkM2Y