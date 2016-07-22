Home Mobile OPPO F1S, il nuovo smartphone Android "selfie-phone" dell'estate

di Redazione 22/07/2016

E' in arrivo ad Agosto una novità nel mondo dei selfie phone che sicuramente potrà suonarci familiare, dato il successo dello smartphone cinese OPPO F1, di cui il nuovissimo OPPO F1S è una reinterpretazione molto performante e considerata in patria addirittura come il prossimo rivale dei Melafonini di Apple. Dedicato a tutti i giovani e ovviamente anche agli adulti che hanno a cuore il fenomeno dei selfie, OPPO F1S è il reboot di uno smartphone che aveva già fatto parlare di sé per la sua vicinanza estetica a iPhone 6S Plus, pur mantenendo una propria originalità in termini di comparto hardware, a partire dalla nuova Hi-Light Camera, che gli consente di effettuare scatti di qualità ottimale a prescindere dalle condizioni di luce. La serie F1 è stata lanciata da OPPO al Consumer Electronics Show 2016, ma pur trattandosi di una gamma relativamente recente si è conquistata uno spazio internazionale, rilanciando il brand cinese e il suo sistema operativo proprietario Color OS, che fino ad oggi ha incontrato qualche problema di diffusione di troppo, pur essendo un Android fork stabile e brillante, nata innanzitutto per essere fluida e semplificata rispetto ad altre ROM dall'aspetto più "affollato". OPPO F1S: oltre ai selfie c'è molto di più: rumor sulle specifiche tecniche Non dobbiamo comunque ovviamente sottovalutare OPPO F1S catalogandolo come un semplice smartphone per selfie, dal momento che in soli 7,25 mm troviamo la flessibilità della dual SIM, un display HD e un chipset ad 8 core Qualcomm Snapdragon 616 accompagnato da 3 GB di RAM. Si rivela valido ovviamente il comparto fotocamera, con un obiettivo posteriore 13 megapixel dotato di flash LED e apertura di fuoco f/2.2, evidente upgrade della precedente versione ad 8 megapixel trovata su OPPO F1. La casa cinese non ha ancora confermato la presenza di un editor integrato per dare nuova vita alle immagini che necessitano di più dettaglio, tuttavia si può presumere che, data la spiccata vocazione allo scatto, anche F1S includerà filtri e funzioni software in tale ambito. Non mancano comunque i fan che vorrebbero avere a disposizione, su F1S, alcune delle peculiarità tipiche del top di gamma OPPO F1 Plus, tra cui un processore MediaTek Helio P10 a 2 GHz, 4 GB di RAM, e uno storage interessante: 64 GB espandibili a 128. L'arrivo di OPPO F1S è previsto per il 3 Agosto prossimo, ad un solo giorno dall'evento Unpacked di Samsung: i paragoni con Galaxy Note 7 sono sicuramente impropri, ma riusciremo sicuramente a scoprire delle buone caratteristiche da medio-gamma per il nuovo device dell'estate 2016 di OPPO.