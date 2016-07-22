OPPO F1S, il nuovo smartphone Android "selfie-phone" dell'estate
22/07/2016
OPPO F1S: oltre ai selfie c'è molto di più: rumor sulle specifiche tecnicheNon dobbiamo comunque ovviamente sottovalutare OPPO F1S catalogandolo come un semplice smartphone per selfie, dal momento che in soli 7,25 mm troviamo la flessibilità della dual SIM, un display HD e un chipset ad 8 core Qualcomm Snapdragon 616 accompagnato da 3 GB di RAM. Si rivela valido ovviamente il comparto fotocamera, con un obiettivo posteriore 13 megapixel dotato di flash LED e apertura di fuoco f/2.2, evidente upgrade della precedente versione ad 8 megapixel trovata su OPPO F1. La casa cinese non ha ancora confermato la presenza di un editor integrato per dare nuova vita alle immagini che necessitano di più dettaglio, tuttavia si può presumere che, data la spiccata vocazione allo scatto, anche F1S includerà filtri e funzioni software in tale ambito. Non mancano comunque i fan che vorrebbero avere a disposizione, su F1S, alcune delle peculiarità tipiche del top di gamma OPPO F1 Plus, tra cui un processore MediaTek Helio P10 a 2 GHz, 4 GB di RAM, e uno storage interessante: 64 GB espandibili a 128. L'arrivo di OPPO F1S è previsto per il 3 Agosto prossimo, ad un solo giorno dall'evento Unpacked di Samsung: i paragoni con Galaxy Note 7 sono sicuramente impropri, ma riusciremo sicuramente a scoprire delle buone caratteristiche da medio-gamma per il nuovo device dell'estate 2016 di OPPO.
Samsung Galaxy Note 7: tre colorazioni e scanner dell'iride in azione (Video)
Risparmio energetico? 5 consigli per risparmiare sui consumi
