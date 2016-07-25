Caricamento...

Zenfone 2 Laser Plus, il nuovo upgrade ASUS di uno smartphone tanto apprezzato

25/07/2016

ASUS ci rende nota l'attesa data di uscita della versione "Plus" di uno smartphone Android particolarmente amato per via della sua versatilità multimediale e propensione ad eseguire un buon numero di task senza incidere particolarmente sulle performance complessive, ovviamente parte della tanto amata gamma Zenfone, di cui abbiamo recentemente visto il debutto di ZenFone 3 in tante diverse varianti. E' arrivato infatti il momento di ASUS Zenfone 2 Laser Plus, che riprende ad una prima analisi la costruzione e le caratteristiche del predecessore, elevandole e rendendole più adatte ad una competizione serratissima tra smartphone Android medio-gamma. Alcune caratteristiche rimangono comunque invariate, tra cui amperaggio della batteria, fotocamera e schermo; lasciando invece spazio per interessanti miglioramenti a livello di storage e RAM. Si passa infatti rispettivamente da 2 a 3 GB di memoria RAM in più, e dai 16 ai 32 GB per quanto riguarda lo storage disponibile. Lo schermo rimarrà ampio e leggibile come sempre, essendo un IPS HD a 5,5 pollici capace di supportare una risoluzione 1280 x 720 (quindi Full HD). Il chipset in dotazione sarà sempre l'affidabile Qualcomm Snapdragon 615, che con i suoi 1,5 GHz di frequenza provvederà un ambiente molto valido per l'elaborazione rapida di streaming video e dati ricevuti dalle applicazioni in uso.

Zenfone 2 Laser Plus: ASUS aumenta le prestazioni di uno degli smartphone più amati del 2016

In che cosa si concretizzerà il probabile grande successo di Zenfone 2 Laser Plus? Senz'altro ASUS ha optato per una serie di scelte che garantiscono a questo smartphone Android di avere un massimo livello di portabilità grazie ai bordi arrotondati, e tasti fisici non ingombranti. Il comparto fotografico è sicuramente un altro dei fattori che contribuirà al suo apprezzamento, dal momento che gli smartphone della famiglia Zenfone 2 non hanno mai deluso in merito alla loro capacità di trovare immediatamente il focus dell'immagine senza produrre risultati sfocati: troviamo due fotocamere standard da 13 e 5 megapixel, e una connettività wireless che si divide agevolmente tra Wi-Fi classico, Bluetooth 4.1 e modulo LTE. I primi esemplari del nuovo Zenfone 2 Laser Plus sono ufficialmente arrivati anche presso gli e-retailer nostrani, con colorazione Bianca e Nera ed una serie di ottimizzazioni ASUS a livello software che non ci faranno rimpiangere di non essere passati subito al nuovo top di gamma ZenFone 3 Deluxe equipaggiato con Snapdragon 821. Nonostante la gamma ZenFone, soprattutto a livello di dispositivi flagship, sia da anni un esperimento di grande successo per la casa taiwanese, anche i suoi modelli medio-gamma hanno ancora molto da dire in termini di fluidità nell'uso delle app e performance generali, come ci sarà da subito chiaro se proveremo in anteprima proprio in questi giorni il nuovo Zenfone 2 Laser Plus.
