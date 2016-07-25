Zenfone 2 Laser Plus, il nuovo upgrade ASUS di uno smartphone tanto apprezzato
25/07/2016
Zenfone 2 Laser Plus: ASUS aumenta le prestazioni di uno degli smartphone più amati del 2016In che cosa si concretizzerà il probabile grande successo di Zenfone 2 Laser Plus? Senz'altro ASUS ha optato per una serie di scelte che garantiscono a questo smartphone Android di avere un massimo livello di portabilità grazie ai bordi arrotondati, e tasti fisici non ingombranti. Il comparto fotografico è sicuramente un altro dei fattori che contribuirà al suo apprezzamento, dal momento che gli smartphone della famiglia Zenfone 2 non hanno mai deluso in merito alla loro capacità di trovare immediatamente il focus dell'immagine senza produrre risultati sfocati: troviamo due fotocamere standard da 13 e 5 megapixel, e una connettività wireless che si divide agevolmente tra Wi-Fi classico, Bluetooth 4.1 e modulo LTE. I primi esemplari del nuovo Zenfone 2 Laser Plus sono ufficialmente arrivati anche presso gli e-retailer nostrani, con colorazione Bianca e Nera ed una serie di ottimizzazioni ASUS a livello software che non ci faranno rimpiangere di non essere passati subito al nuovo top di gamma ZenFone 3 Deluxe equipaggiato con Snapdragon 821. Nonostante la gamma ZenFone, soprattutto a livello di dispositivi flagship, sia da anni un esperimento di grande successo per la casa taiwanese, anche i suoi modelli medio-gamma hanno ancora molto da dire in termini di fluidità nell'uso delle app e performance generali, come ci sarà da subito chiaro se proveremo in anteprima proprio in questi giorni il nuovo Zenfone 2 Laser Plus.
