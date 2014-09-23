Home Fotografia Nuova Canon EOS 7D Mark II nata per la velocità

di Redazione 23/09/2014

Questa macchina fotografica può scattare fino a 10 fotogrammi al secondo. In pratica un mostro di velocità capace di immortalare con precisione estrema un quantitativo enorme di azioni in movimento. Ottima dunque per lo sport per esempio, ma anche per fotografare animali, scene di vita cittadina ed in generale qualunque tipo di scenario dove sia necessario produrre scatti in serie molto rapidamente. Ma la velocità non è il solo tratto essenziale della Nuova Canon EOS 7D Mark II. Da un punto di vista strettamente tecnico si distingue per il nuovo sistema AF a 65 punti a croce e il doppio processore DIGIC 6. Il sensore è un APS-C CMOS da 20,2 MP con una gamma ISO nativa 100-16.000, espandibile fino a 51.200. Per la sezione video si distingue l'uscita HDMI diretta. In pratica una macchina fotografica pensata per essere reattiva in momenti in cui non è possibile perdere tempo. Certo con questa velocità di scatto l'otturatore è soggetto ad un lavoro non indifferente, ma il produttore assicura un ciclo di vita di 200.000 scatti. Per assicurarsi velocità e solidità sulla Canon EOS 7D Mark II sono montati due motori, uno dedicato all'otturatore uno dedicato allo specchio. Allo stesso modo tutto su questa macchina è pensato per essere rapido e preciso. Il sistema di autofocus a 65 punti a croce garantisce una perfetta messa a fuoco anche in condizioni di movimento rapido, ovviamente se utilizzato con lenti compatibili. Infine la nuova Canon Eos 7D Mark II è dotata di un sistema di anti-flicker da utilizzare in caso di luci artificiali e che evita di ottenere colori inconsistenti, questo la rende adatta anche per fotografare eventi in spazi chiusi o illuminati artificialmente, vedi concerti o eventi sportivi in palazzetti o similari.