Cena a lume di candela... Wireless
di Redazione
23/09/2014
Siete tipi romantici? avete deciso di organizzare una bella cenetta a lume di candela per il vostro partner? Sappiate che potreste non utilizzare una normale candela di cera, ma una bella e divertente candela Wireless. Il progetto si chiama PlayBulb ed è ovviamente pubblicato sull'onnipresente KickStarter dove ha raggiunto la quota di ben $186,689 di sottoscrizioni a fronte dei $5,000 richiesti per andare in produzione. PlayBulb è una candela o almeno assomiglia ad una candela. Si accende ed è pilotata da una App via Smartphone. Attraverso l'APP si può scegliere ad esempio la tonalità di colore, un blu intenso per un bagno rilassante, un caldo arancione per un'atmosfera emozionante e coinvolgente. Le candele possono essere unite in gruppi e controllate come se fossero un'unica entità in modo da formare giochi di luce particolari. Infine udite e udite, potete soffiare esattamente come fareste con una normale candela per spegnerla. E se proprio non potete rinunciare al piacere della fiamma potete sempre utilizzarla come un normale portacandela. Ogni candela ha un prezzo di 13€ più 2€ circa per le spedizioni internazionali. Potete acquistarla attraverso il sito ufficiale di PlayBulb
