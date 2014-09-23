Home hi-tech 29 auto senza pilota circoleranno liberamente in California

29 auto senza pilota circoleranno liberamente in California

di Redazione 23/09/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Da tempo Google alcuni altri produttori stanno studiando autoveicoli in grado di raggiungere la propria meta in modo autonomo, ovvero senza un pilota che ne guidi il percorso. Dimenticatevi, marce, sterzo e freni e iniziate invece ad abituarvi ad un bel display centrale da guardare mentre il vostro autoveicolo intelligente vi porta a destinazione. [youtube http://youtu.be/CqSDWoAhvLU] Fino a ieri Google aveva condotto i propri test su piste private oppure un aree chiuse e circoscritte. Secondo Google su 1000km percorsi da autoveicoli senza guidatore è avvenuto un solo incidente la cui colpa ricade quasi interamente sull'umano guidatore dell'altro veicolo. Da oggi la DMV (Department of Motor Vehicles) ha concesso ben 29 permessi per altrettanti veicoli auto-guidati. I veicoli percorerrano dunque le strade della California. Dei 29 permessi rilasciati dalla DMV 25 sono andati a Google e 2 a testa a Mercedes e Audi. Gli autoveicoli che Google porterà su strada sono SUV Lexus adeguatamente modificati per l'occasione. La velocità prevista è di 25 miglia orarie. Il motore è ovviamente completamente elettrico. C'è molta attenzione a queste nuove tecnologie in America e si lavora per un rilascio in produzione commerciale per il 2020. La tecnologia è quasi totalmente pronta. Certo bisogna verificare l'affidabilità del mezzo in caso di percorsi accidentati, pioggia, neve o vento, ma siamo convinti che 6 anni di ricerca colmeranno abbondantemente questi aspetti. Si apre invece un buco legislativo, burocratico ed economico che siamo pronti a scomettere avrà bisogno di tempi molto più lunghi per trovare una piena maturità. Se veicoli del genere approdassero su larga scala al nostro mercato si verificherebbe un radicale cambio nell'utilizzo del mezzo. Potreste per esempio farvi portare in ufficio dalla vostra macchina e poi rimandarla a casa comodamente parcheggiata in garage invece che perder tempo alla ricerca di un parcheggio, infine potreste richiamarla con un tap sul cellulare. [youtube http://youtu.be/TsaES--OTzM] Scenari difficili da immaginare, che fine farebbero tutte le nostre auto? Insomma se da un lato la componente tecnologica appare pronta e ci si avvia ai primi test su strada, non è facile fare una previsione su cosa realmente accadrà quando Google e gli altri produttori decideranno di spingere veramente sull'acceleratore per portare i propri veicoli auto-guidati alla portata del grande pubblico