Microsoft Surface Studio: arriverà una nuova versione display-only?
Redazione
30/12/2016
Una versione di Surface Studio costituita dal solo display? Sembra che in un futuro non troppo lontano, un progetto simile potrebbe rientrare nei piani di Microsoft, che si è vista negli ultimi tempi letteralmente sommersa da richieste di utenti alla ricerca dello schermo dedicato al potente PC all-in-one per designer e utenti alla ricerca di fedeltà cromatica e capacità di input oltre la norma. Il PC ibrido, che ha dato nuova linfa al mondo dei computer dedicati al mondo della grafica e del multimedia grazie alle sue capacità hardware e ad un design in linea col futuro, ha sicuramente segnato l'arrivo di una nuova onda di successi per Microsoft, assieme a tutti i tablet convertibili della linea Surface Pro: le richieste si sono accumulate nel tempo, malgrado il prezzo non proprio popolare dei dispositivi. Microsoft Surface Studio, infatti, è stato venduto in cifre pari e superiori ai 4000 dollari: decisamente non alla portata di tutti, malgrado la configurazione tecnica estrema, con chipset Intel Core i7 da 2,7 GHz, 32 GB RAM, 128 GB SSD più un HDD da 2 TB), che può essere tuttavia reperita a prezzi inferiori altrove. Una delle caratteristiche più salienti del dispositivo è tuttavia lo schermo, un 28 pollici con Pixel Sense capace di raggiungere la notevole risoluzione di 4500 x 3000.
Microsoft Surface Studio: arriva una versione "solo schermo" per i nuovi utenti?Una delle poche pecche di Surface Studio nella sua versione attuale è l'impossibilità di acquistare il solo schermo: un'opzione che potrebbe costituire una proposta interessante per i tantissimi utenti che vorrebbero utilizzarlo sul proprio PC, con un ovvio vantaggio anche per Microsoft nella diffusione del prodotto. Questa necessità è stata avvertita da moltissimi utenti, che a gran voce hanno richiesto a Microsoft di rendere disponibile una versione di Surface Studio costituita dal display e niente altro. I feedback sono poi stati presi in considerazione al punto che la casa di Redmond sembrerebbe realmente intenzionata a mettere in commercio, a 2017 inoltrato, quanto domandato a gran voce. Microsoft dovrà a questo punto riprogettare anche "l'identità" di Surface Studio, essendo nato proprio per consentire un'interazione touch e con il Surface Dial più soddisfacente, l'inclinazione del display e la scrittura grazie alla cerniera di supporto Zero Gravity Hinge, che offre un'angolazione adatta allo svolgimento della maggioranza di attività di design professionale. Oltre fare luce su questi parametri essenziali a livello costruttivo, sapremo nei prossimi mesi cosa aspettarci a livello di risoluzione, aspect ratio e soprattutto spessore, dal momento che potrà essere considerato come una sorta di componente hardware stand-alone: sarà una nuova uscita che renderà ancora più fortunata la popolare gamma Surface?
