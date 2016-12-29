Samsung CH711, il monitor gaming curvo al CES 2017
di Redazione
29/12/2016
Siamo ormai quasi al termine del 2016 e avvicinandosi al 2017 continuano a esserci delle anticipazioni sui prodotti che saranno presentati al CES 2017. Un nuovo comunicato ufficiale da parte di Samsung ci mette infatti a conoscenza dell'imminente arrivo di un nuovo monitor curvo pensato per il gaming. Il colosso sudcoreano sta già facendo parlare di sè per i suoi prodotti innovativi del team Creative Lab che presenterà alla fiera dell'elettronica di consumo e torna ora argomento di discussione l'interesse dell'azienda verso il settore gaming. All'interno del comunicato stampa, Samsung ha parlato nel dettaglio del nuovo monitor CH711, prodotto pensato prettamente per i videogiocatori esigenti.
Samsung CH711, il nuovo monitor cuvo da gamingIl nuovo monitor CH711 rappresenterà il successore spirituale dei precedenti modelli Samsung CFG70 e CF791, monitor presentati allo scorso IFA 2016. La nuova proposta di Samsung con CH711 offre un ottimo risultato lato hardware, grazie all’impiego della tecnologia Quantum Dot. Samsung punta tutto su questa nuova tecnologia nel suo CH711, monitor curvo con risoluzione da 2,560 x 1,440 pixel. Il monitor sarà disponibile nei formati da 27 o 31.5″. Come altri modelli di monitor Samsung, anche CH711 presenta una curvatura sull’asse verticale di 1800R, mentre gli angoli di visuale sono particolarmente elevati: 178 gradi. Samsung vuole fornire “un campo visivo vivido e ad alto impatto”. Il pannello ricopre il 125% della gamma cromatica sRGB, ed è pensato per ottenere la riproduzione di contenuti multimediali con una cura elevata. Anche se si tratta di un prodotto pensato nello specifico per il gaming, mancano alcune informazioni precise tecniche. I giocatori più esigenti vorranno infatti sapere informazioni fondamentali come la frequenza di aggiornamento e l'eventuale supporto alle tecnologie di Nvidia.
Questi e altri dettagli, come per esempio il prezzo e la disponibilità effettiva sul mercato, arriveranno durante il corso del CES 2017. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo infine che il CES 2017 si svolgerà dal 3 al 5 gennaio 2017 a Las Vegas
