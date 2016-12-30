Caricamento...

Amazon brevetta i magazzini volanti: ecco dove saranno

30/12/2016

Amazon fila dritto sulle consegne con i droni e brevetta i cosiddetti “magazzini volanti”: saranno dei piccoli centri di smistamento dai quali partiranno i velivoli con i pacchi, come se fossero dei piccoli dirigibili. La notizia è stata riportata da ‘TechCrunch’, secondo cui nel documento relativo al brevetto, il colosso dell’ecommerce parla di esattamente di "centri di rifornimento volanti" e nella rappresentazione grafica è presente l’immagine di un velivolo che somiglia molto ai dirigibili di un tempo. I cosiddetti magazzini volanti saranno posizionati in “punti strategici”, ossia laddove Amazon pensa ci sarà il più grande quantitativo di merci da smistare in tempi brevi. Tra questi punti strategici, dunque, ci saranno con ogni probabilità stadi, palazzetti e tutti quei luoghi in cui si tengono manifestazioni che richiedono il rifornimento in tempi brevi di cibi e bevande. Prima di vedere operativo questo nuovo sistema di vendita potrebbe volerci anche molto tempo, ma è certo che sulle consegne tramite droni Amazon punta davvero tanto.

Amazon e la prima consegna col drone

Poco prima di Natale, infatti, è stato divulgato un video nel quale viene documentata la prima consegna effettuata realmente con un drone in via sperimentale nell’area di Cambridge, in Gran Bretagna.
