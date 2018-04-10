Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Mark Zuckerberg al Senato Usa: "Risolveremo i problemi"

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Mark Zuckerberg al Senato Usa:
Mark Zuckerberg, dopo essersi difeso dal datagate tramite la propria bacheca su Facebook, si è presentato oggi davanti al Senato degli USA per dare la sua versione in merito al ciclone Cambridge Analytica che lo ha travolto in queste settimane. Negli ultimi giorni il social network ha sospeso alcune società che pare prelevassero i dati degli utenti per poi rivederli a terzi, ma la strada è ancora lunga. “Facebook è una compagnia ottimista e idealista - le parole di Zuckerberg riportate da Repubblica.it - . Per gran parte della nostra esistenza, ci siamo concentrati sul bene che si può portare connettendo le persone […]. Ma ora è chiaro che non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti venissero usati anche per fare danni. Ciò vale per fake news, per le interferenze straniere nelle elezioni e i discorsi di incitamento all'odio, così come per la privacy. Non avevamo una visione abbastanza ampia della nostra responsabilità, e questo è stato un grosso errore. È stato un mio errore, e mi dispiace. Ho creato Facebook, lo gestisco e sono responsabile di ciò che accade qui”. Ad incalzare il numero uno della società Palo Alto sono stati 44 senatori, sia democratici sia repubblicani, che in sostanza gli hanno chiesto come sia possibile che 87 milioni di utenti abbiano visto i loro dati finire nelle mani di Cambridge Analytica. “Non dobbiamo solo costruire strumenti, ma anche assicurarci che vengano usati bene. Sappiamo che Cambridge Analytica potrebbero aver raggiunto 87 milioni di persone - ha replicato l’ad di Facebook - . Ci vorrà del tempo ma andremo fino in fondo e ci assicureremo che non accada con altre app”. “La pubblicità non avrà mai la priorità, almeno finché ci sarò al comando. Questi problemi vanno risolti”, ha aggiunto Zuckerberg.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PS5: Sony presenterà la nuova console nel 2020

Articolo Successivo

Datagate: Facebook sospende anche AggregateIQ e CubeYou

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018