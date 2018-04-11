PS5: Sony presenterà la nuova console nel 2020
Non trovano conferma le indiscrezioni secondo le quali Sony potrebbe presentare una nuova PlayStation già nel 2018: la PS5, invece, dovrebbe vedere la luce con ogni probabilità nel 2020. A fuorviare un articolo dei giorni scorsi pubblicato da una testata americana che sosteneva che le versioni preliminari della nuova console fossero già in mano alle principali aziende produttrici di videogame. Un’eventualità smentita da un sito specializzato, che nega questa ipotesi ma conferma che una nuova PlayStation sia realmente nei pensieri dell’azienda giapponese. A meno di sorprese, la PS5 vedrà la luce nel 2020 e anche se le più famose software house - Ubisoft, Activision e Electronic Arts - siano state allertate, non è affatto vero che abbiano in mano già i prototipi utili per la realizzazione dei nuovi giochi. PlayStation 4 sarà ancora la console di punta di Sony per almeno altri due anni, a meno che non vi sia qualche mossa da parte della concorrenza, ossia Microsoft e Nintendo, che non porti ad un cambio di strategia. Mosse che al momento non sono in programma, considerato che Xbox One X e Switch sono ancora giovani per essere sostituite.
