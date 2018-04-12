Gmail si rifà il trucco: ecco cosa cambia e quando sarà presentata
di Redazione
12/04/2018
Gmail si rifà il trucco e presto sarà disponibile a tutti gli utenti che utilizzano la casella di posta elettronica di Google via Web. Gli amministratori della G Suite hanno già ricevuto un messaggio di posta da parte di Big G nel quale si anticipa il rilascio imminente di una nuova versione di Gmail nel canale beta. Già a settembre 2017, però, erano stati mostrati i primi screenshot in cui si mostrava la nuova veste grafica della casella di Google con il Material Design. The Verge ha ora pubblicato nuove immagini che mostrano la nuova versione Web di Gmail: secondo quanto emerge da questi screen, vi saranno le smart replies e la funzionalità snooze. Le prime sono già disponibili sulla versione smartphone della posta elettronica Google, mentre snooze rappresenta una novità, che consente agli utenti di rimuovere temporaneamente le email per un certo lasso di tempo. È utile, ad esempio, quando non si è pronti o non si vuole rispondere a lunghe conversazioni. Con la nuova versione di Gmail, inoltre, sarà più semplice accedere al calendario e alle note di Keep, tramite una nuova barra laterale. Si potrà scegliere tra tre layout, fra cui c’è una visualizzazione che mette in risalto gli allegati, mentre una è più compatta e riprende molto la grafica dell’attuale Gmail. La nuova veste della casella di Big G dovrebbe essere annunciata nel corso della conferenza Google I/O che si terrà a Mountain View a partire dall’8 maggio.
Articolo Precedente
Nintendo Switch: Football Manager Touch 2018 disponibile sull’eShop
Articolo Successivo
PS5: Sony presenterà la nuova console nel 2020