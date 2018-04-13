Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Nintendo Switch: Football Manager Touch 2018 disponibile sull’eShop

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Nintendo Switch: Football Manager Touch 2018 disponibile sull’eShop
Football Manager Touch 2018 sbarca su Nintendo Switch: gli appassionati della simulazione manageriale calcistica potranno dunque cimentarsi ovunque, nel salotto di casa, in viaggio o al parco. L’annuncio della disponibilità del titolo per la console ibrida giapponese arriva direttamente da Sports Interactive e SEGA Europe: appuntamento, dunque, su Nintendo e-Shop, da cui si potrà acquistare la versione per Switch del popolare videogame, per l’occasione ottimizzato con un’interfaccia e un sistema di controllo che sfrutta il touchscreen e i Joy-Con. Il titolo è stato dunque realizzato per garantire la migliore esperienza di gioco sia davanti la TV, sia in modalità portatile. Il single player si può avvantaggiare dell’ormai celeberrimo Match Engine 3D, al debutto su una console Nintendo. Football Manager Touch 2018 è stato sviluppato da Sports Interactive in collaborazione con Hardlight e presenta sostanzialmente le stesse funzioni e peculiarità della versione per tablet. Presentando il videogame, Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Si tratta davvero di un traguardo importante per Football Manager - sottolinea subito - . È la prima volta che torniamo a pubblicare un titolo su console dopo anni, ma si tratta anche della versione più innovativa di Football Manager Touch, grazie all’introduzione di diverse tipologie di controllo che danno la possibilità di giocare a Football Manager nella maniera che più si adatta alle esigenze di ciascun utente”.

Football Manager Touch 2018: caratteristiche

  • DIVERSE MODALITÀ DI GIOCO
Inizia la tua carriera di allenatore dalla panchina di una delle squadre più importanti del mondo, crea la tua squadra, oppure affronta scenari specifici nella modalità Sfide.
  • 3D MATCH ENGINE
Il famoso match engine e una presentazione degli incontri più curata aiutano trasformare in realtà ogni partita giocata.
  • SCOUTING REALISTICO
Il calciomercato è sempre più verosimile, grazie a un approccio allo scouting ispirato alla realtà.
  • INNOVAZIONI TATTICHE
Sviluppare la propria filosofia tattica è facile grazie agli strumenti di analisi che mettono in evidenza i punti di forza e le debolezze di ogni schieramento.
  • POTERE DI CONTRATTAZIONE
Una grande quantità di clausole e opzioni in fase di trasferimento moltiplicano le possibilità offerte dalle trattative e le chance di chiudere affari importantissimi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovo Nokia X in arrivo: svelato già il 27 aprile?

Articolo Successivo

Gmail si rifà il trucco: ecco cosa cambia e quando sarà presentata

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

08/07/2018

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

30/04/2018

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

26/04/2018