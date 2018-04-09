Home Facebook Datagate: Facebook sospende anche AggregateIQ e CubeYou

Datagate: Facebook sospende anche AggregateIQ e CubeYou

di Redazione 09/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo Cambridge Analytica, il datagate si allarga e Facebook decide di sospendere dalla propria piattaforma altre società. Ne fanno le spese, dunque, i canadesi di AggregateIQ, azienda specializzate nella analisi dei dati: si sospetta che anche questa società abbia avuto accesso indebito ad informazioni e dati degli utenti del social network. Il National Observer ritiene che la scelta sia da attribuire al fatto che sarebbero emersi collegamenti tra AggregateIQ a SCL, cioè la società britanica Strategic Communication Laboratories che controlla Cambridge Analytica. Sospensione anche per CubeYou, altra società accusata di aver utilizzato il metodo “Cambridge Analytica” tramite dei quiz proposti come “ricerca accademica no-profit”. Anche CubeYou, insomma, avrebbe così raccolto dati e informazioni personali sugli utenti, per poi rivenderle sul mercato del marketing. “Sei quello che ti piace” e “Che tipo di arma di Star Wars sei” sono solo alcune delle app di CubeYou tramite le quali sarebbero stati prelevati dati di profili per “finalità di ricerca”, ma senza chiarire che poi sarebbero stati utilizzati per scopi di lucro. Secondo la Cnbs, inoltre, CubeYou agito in collaborazione con il Dipartimento di psicometria dell’Università di Cambridge.