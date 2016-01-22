Lupin III finalmente al cinema, il manga è diventato live action

Lupin III approda al cinema in carne ed ossa, il ladro più temerario e amato da generazioni di bambini sarà finalmente sul grande schermo. Non sarà però un film di animazione ma bensì un live action esclusivo, con un cast composto ovviamente da attori giapponesi che incarnano i personaggi del manga più seguito al mondo.

A dirigere la pellicola il regista Ryhei Kitamura che ha messo in scena il primo film su Lipin III dal vivo, il personaggio giapponese più ironico e astuto di sempre, capace di far ridere grandi e piccoli. Il film distribuito da Microcinema, sarà finalmente nelle sale cinematografiche per l’evento di anteprima di tre giorni, il 22, 23 e 24 febbraio prossimo. Si tratta inoltre del primo lavoro su Lupin ad essere ufficialmente riconosciuto dal suo ideatore, il mangaka giapponese Monkey Punch, presente anche sul set nei primi giorni di ripresa per osservare da vicino gli interpreti scelti per dar vita ai suoi cari personaggi, ideati ormai poco meno di cinquant’anni fa. La serie animata ha debuttato in Giappone nel 1971 mentre in Italia solo otto anni più tardi.

Il film ripercorre la stessa linea della serie dei cartoni animati, conservando tutti i personaggi che insieme al ladro più amato al mondo ci hanno accompagnato in questi anni con le loro avventurose e rocambolesche rapine. Colpo su colpo, Lupin, con al fianco gli inseparabili Jigen, abile come nessuno con la spada, Goemon dalla mira infallibile e Fujiko affascinante quanto furba, ci hanno fatto ridere infinità di volte, tante per quante volte l’hanno fatta sotto al naso del povero ispettore Zenigata.

Sarà all’altezza di soddisfare il mito del cartone animato questo film con attori veri? viste le aspettative, per i cultori di Lupin non manca infatti un po’ di preoccupazione per una possibile delusione. Di certo sarà interessante vedere sul grande schermo le avventure del geniale Lupin, in un film in cui non manca l’azione, con la scena dello spettacolare furto e di un incredibile inseguimento in cui Lupin è a bordo della mitica 500 gialla.

https://www.youtube.com/watch?v=PbSh-OeGzRc