Facebook Sports Stadium: gli sport live sul social network

Facebook Sports Stadium si fa in quattro

è l’ultima trovata di Mark Zuckerberg. Il social network numero uno al mondo lancia negli Stati Uniti una nuova sezione dedicata agli sport live, approfittando della 50esima edizione del Super Bowl, l’evento sportivo più atteso dell’anno, al termine del quale si assegna il titolo della NFL di football americano. A cosa serve Facebook Sports Stadium? Sostanzialmente ad avere sotto mano risultati in tempo reale, statistiche e informazioni, oltre che i commenti dei propri contatti o dei giornalisti di settore. Insomma, all’interno di Facebook si innesterà a tutti gli effetti una sorta di magazine sportivo, tramite il quale ciascun utente potrà essere aggiornato in tempo reale sul proprio sport preferito, sulla squadra del cuore etc.La nuova funzione introdotta dal team di Zuckerberg prevede quattro sezioni: - Matchup, ossia una timeline con messaggi in tempo reale che faranno da commento live di un determinato evento, come avviene sostanzialmente già su alcune testate giornalistiche specializzate; - i commenti degli amici, ossia una raccolta dei post da parte dei nostri contatti in merito all’evento che si sta seguendo; - i commenti degli esperti, ossia i post pubblicati da giornalisti ed altro personale specializzato su un determinato evento sportivo; - numeri e statistiche, sulla partita o il match che si sta seguendo live su Facebook. L’obiettivo del social network è praticamente quello di fare concorrenza a Twitter, che ormai da tempo consente di seguire ed eventualmente anche embeddare il flusso di tweet su un determinato evento sportivo, ma non solo. Facebook, però, vuole evitare di perdersi nel flusso di cinguettii post e commenti che invece ci interesserebbero molto. Al momento, Facebook Sports Stadium è limitato agli utenti residente negli Stati Uniti che sono in possesso di un iPhone. Il roll out dovrebbe comunque iniziare a breve e la nuova funzione presto potrebbe essere disponibile anche nel nostro Paese.