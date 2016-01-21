Caricamento...

Exploding Kittens: i gatti che esplodono arrivano su iOS

21/01/2016

Exploding Kittens, aveva già fatto discutere lo scorso anno, quando aveva conquistato il primo posto su Kickstarter nella raccolta fondi per i giochi di carte. A maggior ragione le polemiche voleranno alte ora che il gioco che fa esplodere i gatti sarà disponibile anche su piattaforma iOS. Chi gioca ad Exploding Kittens, ha un solo obiettivo, evitare di pescare dal mazzo la carta con il gatto che esplode. Chi si ritrova fra le mani la famosa carta, è destinato ad abbandonare il gioco, a meno che non disponga di una carta di protezione che disinnesca la bomba. I giocatori possono anche dichiararsi guerra a vicenda magari lanciando la carta con i temibili peli di gatto o quella con i pipistrelli che cadono dal cielo. Insomma in Exploding Kittens c'è un po' di tutto e soprattutto la giusta dose di ironia per rendere il gioco divertente e godibile.

Exploding Kittens su iOS

Su iOS arriverà con un'App dedicata che consentirà fino a sei giocatori di giocare in contemporanea, anche senza una connessione ad internet, ma attraverso la creazione di una rete privata ed in molti scommettono già su un successo sicuro. Exploding Kittens è stato creato dal direttore creativo Shane Small insime al designer Elan Lee, gli artwork sono a cura di The Oatmeal's Matthew Inman. Su Kickstarter ha raccolto qialcosa come 9 milioni di dollari, ed è ancora il progetto che ritiene il record del maggior numero di investitori. Su iOS costa 1.99$ e per i primi 4 giorni di presenza nello store, gli acquisti in app come avatars o carte addizionali saranno gratuiti
