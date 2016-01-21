Exploding Kittens: i gatti che esplodono arrivano su iOS
di Redazione
21/01/2016
Exploding Kittens su iOSSu iOS arriverà con un'App dedicata che consentirà fino a sei giocatori di giocare in contemporanea, anche senza una connessione ad internet, ma attraverso la creazione di una rete privata ed in molti scommettono già su un successo sicuro. Exploding Kittens è stato creato dal direttore creativo Shane Small insime al designer Elan Lee, gli artwork sono a cura di The Oatmeal's Matthew Inman. Su Kickstarter ha raccolto qialcosa come 9 milioni di dollari, ed è ancora il progetto che ritiene il record del maggior numero di investitori. Su iOS costa 1.99$ e per i primi 4 giorni di presenza nello store, gli acquisti in app come avatars o carte addizionali saranno gratuiti
