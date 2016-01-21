Apple sceglie Napoli per aprire il primo Centro di Sviluppo iOS in Europa
di Redazione
21/01/2016
Apple aprirà a Napoli il primo centro di sviluppo per le App iOS in Europa. L'annuncio è arrivato oggi dalla casa di Cupertino. L'obiettivo sarà fornire alla prossima generazione di sviluppatori tutti gli strumenti formativi necessari per accedere, con competenze professionali, al crescente mercato della produzione di App per iOS.
Il Centro di Sviluppo App iOS a NapoliIl nuovo Centro di Sviluppo App iOS, sarà situato all'interno di un'istituzione partner a Napoli, alcuni sono pronti a scommettere su Bagnoli. Il personale di Apple si occuperà di sostenere gli insegnanti e fornirà un indirizzo specialistico per preparare i futuri sviluppatori ad entrare nel mercato delle App iOS. Parallelamente Apple coinvolgerà diversi partner in tutta Italia per creare ulteriori opportunità per gli studenti. Il Centro di Sviluppo App iOS di Napoli farà da apripista per le intenzioni di apple che intende ampliare questo programma a livello mondiale.
"L'Europa è la patria di alcuni degli sviluppatori più creativi al mondo e siamo entusiasti di aiutare la prossima generazione di imprenditori in Italia ad acquisire le competenze necessarie per avere successo",ha affermato Tim Cook, CEO di Apple.
"Il fenomenale successo dell'App Store è una delle forze trainanti dietro gli oltre 1,4 milioni di posti di lavoro che Apple ha creato in Europa e presenta opportunità illimitate per le persone di tutte le età e aziende di ogni dimensione in tutto il continente."
I numeri di AppleL'approdo di Apple a Napoli offre ulteriori stimoli di sviluppo per il mercato europeo del software. Apple supporta oltre 1.4 milioni di posti di lavoro, di cui 1.2 milioni già nel settore dello sviluppo di App. Gli sviluppatori europei, vendendo App in tutto il mondo, hanno fino ad ora incassato qualcosa come 10.2 miliardi di euro.
Apple e l'ItaliaIn Italia sono oltre 75.000 i posti di lavoro che ruotano intorno all'App Store. Nomi come IK Multimedia e Musement sono fra i più noti per quantità di download e diffusione internazionale. Roberto Macina, CEO e fondatore di Qurami, ha detto:
"Apple è costantemente all'avanguardia dell’innovazione e questo ci sprona a creare la migliore esperienza mobile, capace di rendere la vita più facile ai nostri clienti. L’ecosistema Apple è il centro attorno a cui ruota il nostro lavoro, e, potendo creare codice per tutti i sistemi operativi Apple, è bastato davvero poco per portare Qurami su ogni dispositivo: iPhone, iPad e Apple Watch."Tim Cook, CEO di Apple, domani sarà a Roma dove presumibilmente incontrerà il premier Matteo Renzi
