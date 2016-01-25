iPhone 5se: una nuova foto del Melafonino da 4 pollici
25/01/2016
iPhone 5se, quello che dovrebbe essere il nuovo smartphone della Mela da 4 pollici si mostra tramite una nuova foto finita in Rete. Il dispositivo, a meno di sorprese, dovrebbe essere presentato in primavera assieme ad Apple Watch 2. Insomma, ormai v’è la certezza che dalle parti di Cupertino hanno deciso ufficialmente di accontentare quella fetta di utenti che ne hanno abbastanza degli smartphone troppo grandi e che preferiscono un dispositivo meno ingombrante e più maneggevole. Il nome definitivo del nuovo “piccolo” Melafonino è ancora in alto mare (c’era chi parlava di iPhone 7C o iPhone 6C), ma secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe chiamarsi iPhone 5se.
iPhone 5se: lo smartphone ibridoIn queste ore sono finite sul Web nuove indiscrezioni sul nuovo smartphone e Apple, ma anche una foto che si aggiunge a quelle circolate già nelle precedenti settimane. Se l’ultima immagine non mente, il nuovo iPhone 5se dovrebbe essere una sorta di dispositivo ibrido, a metà tra iPhone 6 e iPhone 5S: il design è del primo, mentre le dimensioni sono quelle del secondo. Il timore degli addetti ai lavori è che la foto che ha fatto in poche ore il giro del Web, non sia un’immagine originale del prodotto Apple, bensì quella di uno dei tanti cloni cinesi che si apprestano a sbarcare sul mercato. La foto è stata condivisa dall’utente Gijs Raggers, tramite il sito olandese One More Thing, e non sarebbe un caso il fatto che il nuovo iPhone 5se sia stato immortalato di fianco ad un iPhone 5. Le dimensioni, infatti, dovrebbero essere esattamente quelle di un iPhone 5S, con vetro arrotondato e angoli smussati, fotocamera Facetime in una nuova posizione, mentre i pulsanti laterali sembrano essere stati mutuati da iPhone 6. Secondo ‘MacRumors’, anche se la veridicità della foto non può essere al momento provata, c’è da dire che lo stesso utente nel 2013 anticipò uno scatto di iPad Air, a conferma che ha molto probabilmente dei contatti o delle fonti attendibili. Quanto alle caratteristiche tecniche, il nuovo smartphone Apple da 4 pollici dovrebbe avere un processore della famiglia A8, 1 GB di RAM, una fotocamera da 8 Megapixel, un circuito NFC per abilitare Apple Pay e un lettore di impronte digitali Touch ID. iPhone 5se dovrebbe finire sul mercato tra marzo e aprile.
