Renault Talisman supera il test della pista di cristallo
di Redazione
25/01/2016
Il sistema 4CONTROLIl sistema 4CONTROL a quattro ruote sterzanti di cui è dotata la Renault Talisman, all'interno della pista di cristallo, ha dato una brillante prova della sua precisione di guida. Un accessorio che cambia decisamente lo stile di guida del guidatore offrendo una sensazione di perfetto controllo del veicolo. Alle basse velocità il 4CONTROL offre una migliore managgevolezza e facilità di controllo. Fino a 60 Km/h le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori fino ad un massimo di 3.5°. Superati i 60Km/h le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quelle anteriori fino a 1.9°. In altre parole, alle basse velocità il sistema 4CONTROL in caso di sterzata improvvisa, per evitare un ostacolo, attutisce il pericoloso effetto pendolo del posteriore rendendo l'autoveicolo molto più stabile. Alle velocità più elevate, nelle curve, la precisione di guida è invece aumentata grazie all'angolo disegnato dalla ruote posteriori. Il sistema 4CONTROL è efficace anche in caso di vento laterale. Il diametro di sterzata raggiunge 10.8 metri.
Tecnologia Multi-Sense e APP SmartphoneA bordo della Renault Talisman è presente l'ormai super-collaudata tecnologia multi-sense che coordina tutte le funzioni disponibili sull'autoveicolo, con funzionalità che talvolta vanno oltre le funzioni di guida e che invece entrano nella sfera del comfort del guidatore. Ad esempio in modalità guida selettiva, le luci dell'abitacolo possono assumere una diversa tonalità a seconda dello stile selezionato. L'intero funzionamento del sistema 4CONTROL può essere visualizzato attraverso le relative APP per iOS e Android. In tema di sicurezza, la Renault Talisman supporta l'avviso di distanza e il sistema di rilevamento dei punti ciechi.
Weekend a porte ApertePer consentire ai clienti di provare il sistema di guida 4CONTROL e le altre dotazioni dell'autoveicolo, Renault ha organizzato due weekend a porte aperte presso tutti i concessionari Renault il 30 e 31 Gennaio e il 13 e 14 Febbraio.
Articolo Precedente
Bufera Twitter, dimissioni ai vertici e le azioni crollano in Borsa
Articolo Successivo
iPhone 5se: una nuova foto del Melafonino da 4 pollici
Articoli Correlati
Auto e ricambi: dove trovarli?
04/10/2019
Come scegliere una nuova auto
05/03/2018