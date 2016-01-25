Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Renault Talisman supera il test della pista di cristallo

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Renault Talisman supera il test della pista di cristallo
Renault Talisman, l’innovativa berlina prodotta da Renault, è stata recentemente protagonista di un test singolare quanto efficace nel provare la precisione di guida di questo veicolo a 4 ruote sterzanti. Nello scenario di Cinecittà, cento invitati hanno potuto provare la precisione di guida della nuova Renault Talisman all'interno di un percorso fuori dal comune composto da una città di cristallo. Ben 156 calici, 12 vasi e 20 chandelier hanno contribuito a delimitare i confini entro cui ha dovuto muoversi la Renault Talisman, senza ovviamente produrre danni per i cristalli.

Il sistema 4CONTROL

Il sistema 4CONTROL a quattro ruote sterzanti di cui è dotata la Renault Talisman, all'interno della pista di cristallo, ha dato una brillante prova della sua precisione di guida. Un accessorio che cambia decisamente lo stile di guida del guidatore offrendo una sensazione di perfetto controllo del veicolo. Alle basse velocità il 4CONTROL offre una migliore managgevolezza e facilità di controllo. Fino a 60 Km/h le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori fino ad un massimo di 3.5°. Superati i 60Km/h le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quelle anteriori fino a 1.9°. In altre parole, alle basse velocità il sistema 4CONTROL in caso di sterzata improvvisa, per evitare un ostacolo, attutisce il pericoloso effetto pendolo del posteriore rendendo l'autoveicolo molto più stabile. Alle velocità più elevate, nelle curve, la precisione di guida è invece aumentata grazie all'angolo disegnato dalla ruote posteriori. Il sistema 4CONTROL è efficace anche in caso di vento laterale. Il diametro di sterzata raggiunge 10.8 metri.

Tecnologia Multi-Sense e APP Smartphone

A bordo della Renault Talisman è presente l'ormai super-collaudata tecnologia multi-sense che coordina tutte le funzioni disponibili sull'autoveicolo, con funzionalità che talvolta vanno oltre le funzioni di guida e che invece entrano nella sfera del comfort del guidatore. Ad esempio in modalità guida selettiva, le luci dell'abitacolo possono assumere una diversa tonalità a seconda dello stile selezionato. L'intero funzionamento del sistema 4CONTROL può essere visualizzato attraverso le relative APP per iOS e Android. In tema di sicurezza, la Renault Talisman supporta l'avviso di distanza e il sistema di rilevamento dei punti ciechi.

Weekend a porte Aperte

Per consentire ai clienti di provare il sistema di guida 4CONTROL e le altre dotazioni dell'autoveicolo, Renault ha organizzato due weekend a porte aperte presso tutti i concessionari Renault il 30 e 31 Gennaio e il 13 e 14 Febbraio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bufera Twitter, dimissioni ai vertici e le azioni crollano in Borsa

Articolo Successivo

iPhone 5se: una nuova foto del Melafonino da 4 pollici

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Auto e ricambi: dove trovarli?

Auto e ricambi: dove trovarli?

04/10/2019

Auto ad alta tecnologia: guida autonoma e zero emissioni

Auto ad alta tecnologia: guida autonoma e zero emissioni

11/08/2019

Come scegliere una nuova auto

Come scegliere una nuova auto

05/03/2018