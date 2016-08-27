Lenovo: tutto pronto per il debutto a IFA 2016

A differenza di molti altri brand del settore elettronica di consumo, l’azienda cinese Lenovo ha le idee piuttosto chiare sulla sua partecipazione a IFA 2016. Dopo un’estate ricca di annunci (Moto G, Moto G4, due Moto Z e Phab 2 Pro), l’azienda di Pechino si è organizzata a hoc per l’evento di Berlino, proponendo al pubblico persino un video di anticipazioni. Il filmato pubblicato si intitola Sneak Peek at Lenovo's 2016 Holiday Product Launch e pone l’accento sui principali prodotti che la società è interessata a presentare con la sua conferenza del 31 agosto. https://www.youtube.com/watch?v=HAFXI7Cff5g

Lenovo Moto Mods, smartphone modulari e flessibili

Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10

Il video inizia affermando che verrannoper la gamma di dispositivi serie Z. La conferenza di Lenovo verterà anche su una gamma di dispositivi net gen, tra cui nuove tastiere e probabilmente anche dispositivi indossabili. Si vocifera inoltre la presenza di smartphone flessibili, anticipati dal lancio di Moto 360. Si tratta comunque di indiscrezioni e dovremo aspettare la presentazione ufficiale per saperne di più.Ad arricchire la presentazione ci saranno sicuramente anche i nuovi tablet della serie Yoga. Uno dei prodotti che sarà presentato dovrebbe chiamarsi Yoga Tab 3 Plus 10. Come è facilmente intuibile si tratta di. Secondo alcune indiscrezioni, Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 arriverà sul mercato in due versioni, una di queste con connessione LTE, destinata a chi necessita avere sempre la connessione a internet ad alta velocità. Parlando delle specifiche tecniche, Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 dovrebbe avere(2560×1600 pixel). Un po' più deludenti, invece le altre caratteristiche hardware: processore Snapdragon 650 a 1,8 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Le due fotocamere avranno rispettivamente una risoluzione di 13 e 5 megapixel, mentre laIl sistema operativo installato sarà