IFA 2016, ZTE promette un nuovo smartphone flagship con audio professionale

di Redazione 28/08/2016

Anche ZTE Mobile Devices è pronta, assieme ai suoi brand "colleghi" come Sony, Huawei, LG, Asus, Acer e tanti altri, a rivelare uno degli assi nella manica più inaspettati nel mondo smartphone: un nuovo dispositivo top di gamma in grado di superare in qualità la recente serie AXON, che si è lasciata apprezzare soprattutto ad inizio anno per via di AXON Max, phablet Android 6 pollici di cui si sta preparando ora il successore, AXON Max 2. Scegliendo il 1 Settembre (esattamente come Sony) per presentare la propria sorpresa al pubblico dell'IFA 2016, ZTE potrebbe addirittura optare per l'annuncio di un'intera gamma di dispositivi, che secondo le aspettative del brand avrà "qualità audio senza paragoni". Adam Zeng, il CEO di ZTE, avrà quindi l'opportunità di raccontare cosa sta succedendo tra le mura della casa cinese, e soprattutto le scelte incentrate su uno smartphone Android destinato innanzitutto alla massimizzazione della qualità audio. Sarà infatti il suono il vero cavallo di battaglia della nuova gamma ZTE, grazie ad alcuni rumor che sembrano confermare la presenza di un chipset audio Hi-Fi ad alta risoluzione da 24 bit, che ha avuto il merito di illustrare per primo le capacità dell'high-resolution audio agli entusiasti del mondo mobile. ZTE, nuova gamma di smartphone più un flagship misterioso in arrivo? Riportare i fan veri e propri della musica, e non i semplici ascoltatori "casual", ad un nuovo concetto di audio digitale sembra quindi essere la missione del prossimo smartphone flagship ZTE in arrivo, caratterizzato inoltre da qualità tecniche di elevato livello, design interessante e un'user experience particolarmente interessante anche per l'utente base. La decisione di dedicarsi all'intrattenimento audio-video in maniera da impostare una nuova linea operativa per le prossime generazioni di smartphone potrebbe essere la scelta più azzeccata per il brand cinese, che ha inoltre programmato un nuovo evento per la linea ZTE Nubia proprio il giorno precedente l'apertura ufficiale dell'IFA 2016. L'invito consegnato alla stampa da ZTE mostra inoltre uno slogan molto sibillino, ovvero "What's NU @ IFA 2016", che indica ovviamente una nuova serie in arrivo a marchio Nubia con cornici sottilissime, come si può capire dal secondo slogan "Dream without boundaries", ovvero "sogna senza confini". Una convention molto ricca, quindi, anche per ZTE, alla ricerca di un nuovo modo per superare la famosa soglia dei 60 milioni di device diffusi in tutto il mondo entro il 2016, obiettivo a cui il CEO Zeng sembra tenere particolarmente. La presenza in Europa del suo brand è aumentata fortemente negli ultimi mesi, diventando addirittura il 4° producer più diffuso tra i grandi nomi, e sarà sicuramente un investimento più elevato in ricerca, sviluppo e multimedia che potrà portare il gruppo verso vette ancora più alte nel medio-lungo termine.