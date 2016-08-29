Home Eventi IFA 2016, Archos Helium: nuovi smartphone Android Marshmallow pronti al debutto

IFA 2016, Archos Helium: nuovi smartphone Android Marshmallow pronti al debutto

di Redazione 29/08/2016

Arriverà all'IFA 2016 di Berlino anche il brand francese Archos, che negli ultimi tempi ha scelto di voler dare prova di sé, prima dell'arrivo ufficiale di Android Nougat, presentando al pubblico i nuovi smartphone della linea Helium compatibili con Marshmallow, tra le versioni del celebre OS Google più apprezzate dagli utenti focalizzati sul multimedia, la stabilità d'uso e il power saving. I nuovi smartphone Archos saranno caratterizzati da caratteristiche che dal brand stesso sono state definite essenziali per il pubblico entry-level, per dare nuovo respiro a una gamma che nel tempo si è già distinta, portando agli utenti dispositivi come 50D Helium 4G, studiato per garantire ad un prezzo contenuto una dotazione hardware ricca di full HD, accesso al cloud, velocità internet particolarmente sviluppata per uno smartphone low-cost grazie alla presenza di 4G/LTE e una buona qualità display. I device Android Marshmallow annunciati da Archos all'IFA 2016 potrebbero proprio essere Archos 50F Helium e, a sorpresa, la nuova gamma 55 Helium, che a sua volta si differenzierebbe in 55 Helium, 55 Helium Ultra e 55 Helium Four Seasons. L'IFA 2016 di Archos: una gamma di smartphone più variegata che mai La strategia scelta da Archos per la presentazione dei nuovi componenti della famiglia di dispositivi Helium sembra essere alquanto inusuale rispetto alle proposte degli altri grandi brand internazionali: i tre nuovi smartphone saranno infatti piuttosto disomogenei in termini di caratteristiche hardware, a partire dalla quantità di RAM e storage offerta. Partendo da Helium 55 Ultra, ci troviamo di fronte ad un device Android 5,5 pollici con tecnologia IPS dotato di risoluzione 1280 x 720; sul quale è stato installato un chipset a 4 core Mediatek MT6737 affiancato da una RAM a 3 GB. Si nota l'assenza di un lettore di impronte digitali, una scelta che forse potrebbe penalizzare il top di gamma tra i 3 dispositivi annunciati, e che sorprende ancora di più scoprendo che è presente nel più contenuto 50F Helium. La versione "basic" dei tre Helium sarà invece un dispositivo di fascia low-end concepito soprattutto per chi vuole avere a disposizione uno smartphone pratico con un'infarinatura del buon Android Marshmallow, senza esagerare in termini di specifiche: 1 GB di RAM e 16 GB di memoria sono al centro di questa proposta che punta principalmente su un pubblico poco esigente e più attratto al form factor compatto, colorato e tondeggiante dei dispositivi. Concludiamo con la terza variante, Helium Seasons, caratterizzata da colori e texture molto appariscenti, tra cui Blazing Yellow, Autumn Woodland e Frosted Grey, anch'esso destinato ad un pubblico senza particolari esigenze, concentrandosi soprattutto sulla stabilità d'uso e sulla fluidità dei download: aspettiamo quindi le ultime conferme su un piano di lancio così articolato, direttamente dallo spazio dedicato da IFA 2016 al popolare brand francese.