Samsung Galaxy A3, A5 e A7: nuove versioni in arrivo nel 2017

di Redazione 29/08/2016

Samsung Galaxy A3, A5 e A7 avranno una bella rinfrescata nel 2017. Si tratta di tre modelli già in commercio, ma nelle edizioni 2016. Sono stati immessi sul mercato esattamente nove mesi fa e prima che compiano l’anno, saranno con ogni probabilità soppiantati dai rispettivi successori. I “nomi in codice”, secondo quanto riferiscono autorevoli fonti Web sono rispettivamente SM-A320F, SM-A520F e SM-A720F. Questa serie di smartphone Samsung ha visto la luce per la prima volta nel 2015 e da allora, visto il buon successo, l’azienda coreana ha iniziato a svilupparli, potenziandoli ogni anno e rinfrescando anche il design. Le edizioni del 2016 di Samsung Galaxy A3, A5 e A7, ad esempio, rispetto ai dispositivi dell’anno prima sono stati dotati di un design in metallo con rivestimento in vetro. Di fatto, sono stati resi molto simili al Galaxy S6, il top di gamma dell’annata passata. Samsung Galaxy A3, A5 e A7: i primi dettagli tecnici Non si conoscono ancora i dettagli tecnici dei tre nuovi dispositivi che vedranno la luce nel 2017, ma Sammobile anticipa innanzitutto i codici dei modelli, ossia SM-A320F, SM-A520F e SM-A720F. L'SM-A520F, nello specifico, sarebbe già finito sul sito di Zauba, che traccia le importazioni in India di dispositivi elettronici da testare. Alcuni recenti risultati di benchmark rivelano che il Galaxy A5 (2017) dovrebbe essere alimentato da un processore Exynos 7880 di Samsung e disporrebbe di 3 GB di Ram. Quanto alle dimensioni dei display di Galaxy A3, Galaxy A5 e Galaxy A7 dovrebbero essere rispettivamente di 4.7 pollici, 5.2 pollici, 5.5 pollici. Ulteriori dettagli tecnici sono attesi nelle prossime settimane. Quanto alla presentazione ufficiale, dovrebbe avvenire al prossimo Mobile World Congress, in programma a marzo 2017.