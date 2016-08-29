Samsung Galaxy A3, A5 e A7: nuove versioni in arrivo nel 2017
di Redazione
29/08/2016
Samsung Galaxy A3, A5 e A7: i primi dettagli tecniciNon si conoscono ancora i dettagli tecnici dei tre nuovi dispositivi che vedranno la luce nel 2017, ma Sammobile anticipa innanzitutto i codici dei modelli, ossia SM-A320F, SM-A520F e SM-A720F. L'SM-A520F, nello specifico, sarebbe già finito sul sito di Zauba, che traccia le importazioni in India di dispositivi elettronici da testare. Alcuni recenti risultati di benchmark rivelano che il Galaxy A5 (2017) dovrebbe essere alimentato da un processore Exynos 7880 di Samsung e disporrebbe di 3 GB di Ram. Quanto alle dimensioni dei display di Galaxy A3, Galaxy A5 e Galaxy A7 dovrebbero essere rispettivamente di 4.7 pollici, 5.2 pollici, 5.5 pollici. Ulteriori dettagli tecnici sono attesi nelle prossime settimane. Quanto alla presentazione ufficiale, dovrebbe avvenire al prossimo Mobile World Congress, in programma a marzo 2017.
