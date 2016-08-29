AMD, un keynote sulla VR a IFA 2016

AMD: il discorso introduttivo di Mark Papermast

Gli esempi più attuali di realtà virtuale ci stanno mostrando come questa tecnologia sia possibile. Sensibili miglioramenti a livello di hardware, display e sensori si verificheranno nel corso dei prossimi due-cinque anni. Avveranno anche notevoli miglioramenti in termini di performance, affidabilità e di soluzioni per la realtà virtuale. Un insieme di fattori che contribuiranno allo sviluppo di nuove interessanti applicazioni per questa tecnologia in via di sviluppo. La realtà virtuale e quella aumentata hanno davvero il potere per cambiare in maniera radicale molti settori, dall’intrattenimento all’educazione, passando per la sanità. Stiamo entrando a far parte di una nuova era per l’innovazione; i componenti sono tutti lì a disposizione, bisogna solo che l’industria si concentri sul potenziamento hardware e software.

AMD: le tecnologie in sviluppo per la VR

Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale di IFA 2016. La conferenza annuale dedicata ai principali brand dell’elettronica di consumo si svolgerà a Berlino dal 2 al 7 settembre 2016. Tra le tecnologie in via di sviluppo ci sarà spazio anche per parlare di Realtà Virtuale, vistoverso questa nuova forma di intrattenimento. Proprio per questo motivo, Mark Papermast, Senior Vice President e Chief Technology Office di AMD, ha annunciato che parteciperà a IFA 2016 con una presentazione incentrata sulla VR. Intitolata "Race to Reality — The Next Billion-People Market Opportunity", la presentazione si terrà sabato 3 settembre e verterà su, con al centro la realtà virtuale.Sul palco di Berlino, assieme a Mark Papermast ci sarà ancheAMD sta dimostrando il suo impegno nella VR creando la prossima generazione diLa recente introduzione della scheda video AMD Radeon RX 480 offre una grafica mozzafiato, assieme a un’esperienza VR senza precedenti.