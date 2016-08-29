AMD, un keynote sulla VR a IFA 2016
di Redazione
29/08/2016
Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale di IFA 2016. La conferenza annuale dedicata ai principali brand dell’elettronica di consumo si svolgerà a Berlino dal 2 al 7 settembre 2016. Tra le tecnologie in via di sviluppo ci sarà spazio anche per parlare di Realtà Virtuale, visto il crescente l’interesse da parte del pubblico verso questa nuova forma di intrattenimento. Proprio per questo motivo, Mark Papermast, Senior Vice President e Chief Technology Office di AMD, ha annunciato che parteciperà a IFA 2016 con una presentazione incentrata sulla VR. Intitolata "Race to Reality — The Next Billion-People Market Opportunity", la presentazione si terrà sabato 3 settembre e verterà su argomenti legati alle nuove tecnologie, con al centro la realtà virtuale.
AMD: il discorso introduttivo di Mark Papermast
Gli esempi più attuali di realtà virtuale ci stanno mostrando come questa tecnologia sia possibile. Sensibili miglioramenti a livello di hardware, display e sensori si verificheranno nel corso dei prossimi due-cinque anni. Avveranno anche notevoli miglioramenti in termini di performance, affidabilità e di soluzioni per la realtà virtuale. Un insieme di fattori che contribuiranno allo sviluppo di nuove interessanti applicazioni per questa tecnologia in via di sviluppo. La realtà virtuale e quella aumentata hanno davvero il potere per cambiare in maniera radicale molti settori, dall’intrattenimento all’educazione, passando per la sanità. Stiamo entrando a far parte di una nuova era per l’innovazione; i componenti sono tutti lì a disposizione, bisogna solo che l’industria si concentri sul potenziamento hardware e software.Sul palco di Berlino, assieme a Mark Papermast ci sarà anche Roy Taylor, AMD Corporate Vice President of Alliances.
AMD: le tecnologie in sviluppo per la VRAMD sta dimostrando il suo impegno nella VR creando la prossima generazione di processori e schede video di fascia alta. La recente introduzione della scheda video AMD Radeon RX 480 offre una grafica mozzafiato, assieme a un’esperienza VR senza precedenti.
