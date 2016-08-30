iPhone 7, ufficiale: arriva il 7 settembre
di Redazione
30/08/2016
iPhone 7 e le altre novità AppleTra le ipotesi quella di un modello da 5,5 pollici, un iPhone 7 Plus che avrebbe una doppia fotocamera. Possibile una rivisitazione dei tagli di memoria: si parla di un minimo di 32 GB contro i 16 attuali. Assieme ad iPhone 7 debutterà anche iOS 10, la nuova versione del sistema operativo mobile Apple, ricco di innovazioni. Non è da escludere che il 7 settembre sia anche il giorno del nuovo Apple Watch. Nessuno sconvolgimento dal punto di vista hardware, poiché è ormai certo che l’orologio della Mela non avrà connettività LTE. Diverse, invece, le novità software.
Articolo Precedente
HTC One A9S, il successore di HTC One A9 all'IFA 2016?
Articolo Successivo
AMD, un keynote sulla VR a IFA 2016
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato
23/03/2021