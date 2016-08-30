Caricamento...

iPhone 7, ufficiale: arriva il 7 settembre

Redazione

di Redazione

30/08/2016

iPhone 7, ufficiale: arriva il 7 settembre
iPhone 7 vedrà la luce ufficialmente il prossimo 7 settembre e sarà in commercio nel giro di qualche settimana. Dopo tante indiscrezioni, finalmente c’è la data ufficiale, indicata negli inviti che Apple ha distribuito ieri alla stampa specializzata. All’interno, la dicitura che non lascia adito a dubbi: "ci vediamo il 7". Una scelta non casuale, dunque, all’insegna del numero 7, che sarà anche nel nome del nuovo smartphone della Mela. Nessun rinvio al 2017, dunque, e niente iPhone SE, il nuovo dispositivo di Cupertino si chiamerà iPhone 7. Nonostante ciò, non aspettatevi uno smartphone rivoluzionario rispetto al precedente. Il design sarà molto simile ad iPhone 6s, mentre per i cambiamenti più sostanziosi bisognerà attendere il 2017 quando sarà realizzato lo smartphone del decimo anniversario. Confermata, invece, l’assenza del jack da 3,5 mm per le cuffie, che saranno dunque collegate tramite porta Lightning o bluetooth. Una decisione che ha sollevato diverse critiche, ma che sta trovando consensi anche nella concorrenza.

iPhone 7 e le altre novità Apple

Tra le ipotesi quella di un modello da 5,5 pollici, un iPhone 7 Plus che avrebbe una doppia fotocamera. Possibile una rivisitazione dei tagli di memoria: si parla di un minimo di 32 GB contro i 16 attuali. Assieme ad iPhone 7 debutterà anche iOS 10, la nuova versione del sistema operativo mobile Apple, ricco di innovazioni. Non è da escludere che il 7 settembre sia anche il giorno del nuovo Apple Watch. Nessuno sconvolgimento dal punto di vista hardware, poiché è ormai certo che l’orologio della Mela non avrà connettività LTE. Diverse, invece, le novità software. iPhone 7 - 2016
Redazione
Redazione

